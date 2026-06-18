De la psicología a la iluminación del hogar

La iluminación del hogar se transformó en un aspecto clave del diseño y el bienestar dentro de los ambientes. En ese contexto, Paula Oppedisano, fundadora de Bazar de Luces, repasó cómo nació su emprendimiento, su crecimiento durante la pandemia y las tendencias actuales en materia de iluminación residencial. La emprendedora, que originalmente se desempeñaba como psicóloga, aseguró que el proyecto comenzó como una tienda online y terminó convirtiéndose en su actividad principal: «pasé de iluminar mentes a iluminar hogares», afirmó.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Paula Oppedisano explicó que el diferencial de su negocio está en el asesoramiento personalizado. “Comprar una lamparita es fácil, pero iluminar toda una casa no lo es”, sostuvo, al remarcar que cada proyecto comienza con una serie de preguntas para conocer las características del espacio y las necesidades de quienes lo habitan. Además, señaló que la atención y el seguimiento posterior a la compra son fundamentales, ya que la venta “termina cuando el cliente tiene el producto instalado y está contento”.

Respecto de las recomendaciones para el hogar, Oppedisano indicó que la luz cálida es la más adecuada para los espacios de descanso, como livings y dormitorios, mientras que la luz fría o neutra resulta más conveniente para cocinas, baños y sectores de trabajo. También destacó el crecimiento de las tecnologías LED, los sistemas inteligentes compatibles con asistentes virtuales y las tiras LED, uno de los productos más demandados por su versatilidad y facilidad de instalación. Según explicó, una correcta elección de la iluminación no solo mejora la estética de los ambientes, sino que también influye en el confort y las actividades cotidianas.