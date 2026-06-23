Tensión en Colombia tras una segunda vuelta presidencial sin ganador definitivo

Colombia celebró el pasado domingo la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales, en la que se enfrentaron Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. En el preconteo oficial, el primero obtuvo el 49,66% de los votos, mientras que el candidato oficialista cosechó el 48,70%. Con más de 40 millones de ciudadanos habilitados para votar y una participación del 63,6%, la jornada resultó histórica por el ajustado margen entre ambos candidatos (apenas unos 253.000 votos) y por las denuncias de irregularidades que abrieron paso a un proceso de escrutinio que podría extenderse hasta una semana.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Luis Alfonso Salcedo, director de Telecanal y de la cadena HSCH con sede en Cali, explicó que el preconteo difundido el día de los comicios es netamente informativo y carece de valor jurídico, por lo que aún no hay un presidente electo. Salcedo señaló que el proceso está siendo impugnado por el candidato Cepeda en más de 33.000 mesas, donde se habrían detectado inconsistencias en los formularios E14 y E5 (documentos donde los jurados anotan a mano los votos obtenidos por cada candidato) con cifras que no se corresponden con la realidad. También mencionó detenciones por compra de votos y el hallazgo de tarjetones ya marcados a favor de De la Espriella en manos de personas vinculadas a esa campaña.

Consultado sobre el escenario político que se abriría con un eventual gobierno de De la Espriella, Salcedo no ocultó su preocupación. Advirtió sobre el riesgo de un recrudecimiento de la violencia en un país con más de 60 años de conflicto armado, y señaló que los dichos del candidato durante la campaña generaron alarma entre los sectores progresistas. Afirmó que, en caso de confirmarse el resultado, la posesión presidencial se realizaría el 7 de agosto, fecha en que Gustavo Petro entregaría la banda presidencial a su sucesor.