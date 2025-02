El papa podría dar un paso al costado

La salud del papa pone en vilo al mundo entero. El pasado 14 de febrero, Francisco fue internado en el Hospital Gemelli de Roma por el empeoramiento de un episodio de bronquitis que derivó en el diagnóstico de una neumonía bilateral. Sin embargo, el Sumo Pontífice parece presentar mejoras con el transcurrir de los días, ya que los voceros del Vaticano indicaron que se encuentra sin fiebre, que se levanta, desayuna y recibe a parte de su equipo. De todas formas, los rumores de su posible renuncia se acrecientan día a día.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Guido Gazzoli, periodista argentino en Roma, explicó las últimas novedades del parte del papa y sostuvo que “va a permanecer internado, por lo menos, diez días más, porque esta es una batalla que se tiene que desatar lentamente”. De todas formas, hizo referencia a los dichos del cardenal Ravasi sobre la posible renuncia de Francisco: “se especula con que podría mantener el cargo de Obispo de Roma, trasladarse a la Basílica de San Giovanni in Laterano y desde ahí prácticamente manejar la orquesta”, detalló.

De esta forma, no se convertiría en papa emérito como sí ocurrió con Benedicto XVI. No obstante, los preparativos para un nuevo cónclave no comenzarán hasta que no haya definiciones al respecto, aunque sí suenan favoritos para la contienda: “parece que el candidato de la iglesia progresista será el ex arzobispo de Bolonia, el cardenal Matteo Zuppi, mientras que el ala conservadora está representada por el obispo de EE.UU, país donde se divulgaron noticias estos días de la aparente muerte del papa”, agregó.