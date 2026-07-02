Llegó la ola polar a Buenos Aires

El frío ha llegado a Buenos Aires y gran parte de Argentina con una inmensa ola polar debido al ingreso de una masa de aire de origen antártico que avanza sobre el país y provoca varios días consecutivos de temperaturas extremadamente bajas.



Este frente polar ya generó nevadas en distintos puntos del territorio especialmente en el sur de la provincia de Buenos Aires como Necochea, Tres Arroyos, Tafí del Valle, etc. En otras zonas coincidió el frío intenso, la humedad y algunas condiciones de inestabilidad climática. Si bien este tipo de fenómenos no ocurre todos los inviernos, tampoco es excepcional cuando se presentan estas condiciones atmosféricas.

En comunicación con Frecuencia Zero, el meteorólogo Leonardo De Benedictis, explicó que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, aunque las temperaturas son muy bajas y la sensación térmica logró llegar a valores negativos, la probabilidad de una nevada es muy reducida. Para que ocurra este fenómeno no alcanza con el frío, sino que también se necesita humedad e inestabilidad al mismo tiempo para generar precipitaciones.

En los próximos días podrían registrarse algunas lluvias, pero se espera que las temperaturas sean algo más elevadas, por lo que las condiciones no serían favorables para la caída de nieve en CABA. Además, el especialista destacó que, aunque este episodio de frío es significativo, Buenos Aires no está registrando récords históricos de temperatura. Sin embargo, este tipo de eventos se percibe con mayor intensidad porque en las últimas décadas disminuyó la frecuencia de inviernos tan fríos en el Área Metropolitana.

De Benedictis recomendó extremar los cuidados frente a las bajas temperaturas y revisar los sistemas de calefacción para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, uno de los principales riesgos durante las olas de frío.

Escuchá la entrevista completa ahora ¡No te la pierdas!