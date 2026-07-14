La precarización empuja a repartidores a endeudarse con las apps

El creciente endeudamiento de los repartidores de aplicaciones volvió a poner en evidencia la fragilidad laboral. Según datos del Banco Central, la deuda promedio de estos trabajadores ronda los $900.000 y, en la mayoría de los casos, los préstamos provienen de las propias plataformas, que se convierten en la única alternativa de financiamiento para quienes no tienen acceso al sistema bancario formal.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Marcelo Pariente, secretario general de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, sostuvo que esta situación es consecuencia directa de la precarización laboral. «Los trabajadores no tienen posibilidades de sacar un crédito en otro lado porque no tienen recibo de sueldo», explicó, y agregó que las aplicaciones descuentan semanalmente las cuotas de los préstamos sobre los ingresos obtenidos por los viajes. Además, señaló que el dinero suele destinarse a cubrir necesidades básicas, como reparar la moto o comprar medicamentos. «No es el principal problema, pero es un problema más que trae esta crisis económica», afirmó.

Pariente también advirtió que el endeudamiento genera un círculo difícil de romper, ya que quienes toman créditos terminan dependiendo aún más de la plataforma. Según indicó, los algoritmos priorizarían a los repartidores endeudados para asignarles viajes, garantizando así el recupero del préstamo. A esto se suma el crecimiento del trabajo en aplicaciones, que, según estimó, pasó de unos 50.000 repartidores a alrededor de 140.000 en todo el país. «El principal problema sigue siendo que no pueden discutir derechos laborales ni el valor de su trabajo», concluyó.