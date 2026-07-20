Interrogantes económicos para el segundo semestre post Mundial

Tras el subcampeonato de la selección argentina, la atención se vuelve a centrar en la agenda económica y en los próximos movimientos del gobierno de Javier Milei. Frente a esto, se abre un escenario donde se destacan iniciativas legislativas y varias dudas en el plano económico.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista José Castillo destacó que «aún no estamos en un escenario que influya en las próximas elecciones», con lo cual el Ejecutivo aún tiene margen para establecer cambios. No obstante, planteó las preguntas que guiarán los próximos meses de gestión: «¿se mantendrá la tendencia a la baja de la inflación? ¿el gobierno podrá seguir usando el dólar como ancla para mantener la inflación? ¿podrá el gobierno concretar la reactivación económica».

Por otro lado, el analista económico aclaró que «no se esperan reformas estructurales por lo pronto, tales como la reforma jubilatoria y la reforma fiscal, pero que sí avanzarán con reformas más livianas como el cambio de la carta orgánica del Banco Central y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada». Por último, alertó sobre la fuerte caída en la recaudación: «en junio, el gobierno por primera vez tuvo un déficit primario y gastó más de lo que recaudó».