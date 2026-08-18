Santa Fe entra en la recta final para los Juegos Suramericanos

A 25 días de la ceremonia inaugural, Santa Fe ultima los detalles para recibir los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela. La competencia reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países y contará con 43 deportes y 60 disciplinas. Desde la provincia destacan el avance de las obras y el impacto que tendrá el evento en la actividad económica y deportiva.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Virginia Coudannes, vocera del Gobierno de Santa Fe, aseguró que la provincia “ya está jugando los Juegos” y remarcó que las obras de infraestructura deportiva presentan un avance de entre el 95% y el 98%. Además, señaló que se están terminando las Villas Sudamericanas, nuevos espacios deportivos y trabajos de infraestructura urbana. “Todo lo que construimos quedará como legado para la provincia”, sostuvo Coudannes, quien también destacó el movimiento que generará la llegada de atletas, familiares y equipos técnicos en hoteles, gastronomía y comercios.

De cara a la inauguración, la provincia prepara una ceremonia con epicentro en Rosario y participación de las demás sedes, aunque todavía mantiene en reserva parte de los detalles. Coudannes confirmó que continúan trabajando con artistas y adelantó que próximamente se dará a conocer la grilla. En paralelo, explicó que el acceso a las competencias será libre y que próximamente se habilitará la reserva de entradas a través del portal oficial. Por último, destacó que el objetivo excede las dos semanas de competencia y apunta a dejar infraestructura y experiencia para futuros eventos deportivos y culturales, sobre todo con miras a los Juegos Panamericanos Junior del 2029.