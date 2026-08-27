Qué es el «Súper Niño» y cuál será su impacto en la Argentina

El fenómeno conocido como «Súper Niño» responde a un evento de variabilidad climática natural que combina el calentamiento del Océano Pacífico Ecuatorial con el contexto global de calentamiento global. Según explicó el climatólogo e investigador del CONICET Federico Robledo, la particularidad de este evento es que sobre el ciclo natural se montan aguas oceánicas con temperaturas récord, configurando uno de los episodios más intensos de los últimos cincuenta años, comparable a los de 1982, 1997 y 2015. En el sudeste de Sudamérica y la Cuenca del Plata, este ingreso de energía a la atmósfera se traduce habitualmente en precipitaciones por encima de lo normal durante la primavera y el verano.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Federico Robledo advirtió sobre la vulnerabilidad social e institucional para afrontar estas amenazas. «Argentina en este momento, en el aumento de la vulnerabilidad social, no es un contexto bueno para afrontar este tipo de eventos», señaló el especialista, quien además advirtió que para hacer frente al monitoreo «se necesita un Estado fuerte» y que el Servicio Meteorológico Nacional ha sufrido un debilitamiento de sus herramientas. Respecto al impacto productivo, precisó que si bien las lluvias suelen favorecer los rindes de cultivos como soja o maíz, el anegamiento de campos perjudica fuertemente a la ganadería y a producciones específicas como el arroz.

Ante la mayor frecuencia de eventos extremos por el cambio climático, Robledo remarcó la importancia de las medidas no estructurales y el trabajo comunitario a través del proyecto «Anticipando la Crecida». La iniciativa busca integrar la información científica con el conocimiento territorial de los vecinos para fortalecer las alertas tempranas a escala de barrio. El científico concluyó que el objetivo es mantener a la población informada para mitigar los daños: «Siempre una obra hidráulica va a tener una cantidad de precipitación que desborde la situación, entonces es necesario tener medidas no estructurales como un sistema de alerta temprano que tenga a la población preparada».