Se aprobó la regulación de celulares en las escuelas bonaerenses

La Legislatura bonaerense aprobó un proyecto para regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas secundarias, una iniciativa del diputado de Unión y Libertad, Martín Rozas, que busca limitar las distracciones y promover la convivencia escolar. La aplicación de la norma dependerá de su implementación por parte del Poder Ejecutivo provincial.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Martín Rozas explicó que la iniciativa busca regular el uso de celulares en las escuelas y permitirlos cuando tengan una finalidad pedagógica. “La tecnología y los usos de los celulares y los dispositivos son necesarios para el aprendizaje de hoy”, sostuvo. Sin embargo, advirtió sobre sus efectos en la concentración, el bienestar emocional y la convivencia entre estudiantes.

El diputado bonaerense, que también se desempeña como docente, señaló que el uso permanente de los teléfonos dificulta la tarea en las aulas y reduce la interacción durante los recreos. “Los chicos necesitan volver a revincularse entre ellos, necesitan volver a trabajar la sociabilización”, afirmó. La norma contempla que cada institución educativa defina cómo aplicar las restricciones según su realidad, mientras que la reglamentación y las medidas para su cumplimiento quedarán en manos del Poder Ejecutivo provincial, el cual todavía no promulgó una ley similar anterior.