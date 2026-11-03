La biblioteca porteña que inauguró León XIV antes de ser Papa

Mucho antes de llegar al trono de Pedro, León XIV ya había dejado su huella en Buenos Aires. En 2004, cuando era fray Robert Prevost y se desempeñaba como prior general de la Orden de San Agustín, inauguró la nueva torre de la Biblioteca de los Agustinos en la ciudad. Ahora, con el Papa de visita en la Argentina, en ese edificio todavía guardan una esperanza. “Acá tenemos siempre el anhelo de que pase por este lugar”, admiten, aunque por el momento nada está confirmado.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Pablo Guzmán, Director de Gestión de la Biblioteca, recordó que aquella inauguración coincidió con los 1650 años del nacimiento de San Agustín, aniversario que se celebró con congresos en distintas partes del mundo. Uno de ellos se realizó en Buenos Aires. El edificio, de 2001, tiene dos torres y una construcción en forma de herradura, “típica de un convento pero muy moderno”. Además, la biblioteca suma un dato singular. La piedra fundamental fue bendecida por Juan Pablo II, y Jorge Bergoglio la visitó varias veces. “Podemos decir que por acá pasaron tres papas”, resumió Guzmán.

El director contó que trató a Prevost “solamente dos veces, muy poquito tiempo”, pero que su trabajo en la biblioteca lo acercó a sus escritos dentro de la orden. “El Papa León XIV es un hombre de consensos”, afirmó, y vinculó ese perfil con la tradición agustiniana: “La espiritualidad agustiniana, a diferencia de otras, hace mucho hincapié en la comunidad. Pero para construir comunidad se necesita el respeto por el otro”. En los días previos a la visita, la biblioteca recibió consultas de Cancillería sobre datos históricos. En cambio, Guzmán dijo no tener conocimiento de una invitación a la orden para el encuentro interreligioso del Palacio San Martín.