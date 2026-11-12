 “Argentina, levántate”: la huella de León XIV en Buenos Aires

Durante cuatro días, el primer Papa agustino recorrió la Ciudad: le habló a la dirigencia en el Palacio Libertad, ofició una misa multitudinaria por las familias en Palermo, defendió el trabajo digno en la UCA, rezó con líderes de distintas religiones, pidió unidad a los obispos, convocó a los jóvenes a no arrodillarse ante “los ídolos de nuestro tiempo” y llevó a la cárcel de Devoto un mensaje de esperanza: “una nueva vida es posible”. Noticiario Sur y FRECUENCIA ZERO cubrieron la visita como medio acreditado ante la organización, desde el Centro Internacional de Prensa y en los distintos escenarios.

Llegada, Casa Rosada y Palacio Libertad

El domingo 8 de noviembre a las 16:30, por primera vez en casi 40 años un Papa volvía a pisar suelo argentino. En un vuelo de Aerolíneas Argentinas, arribó desde Montevideo al Aeropuerto Metropolitano Jorge Newbery y fue recibido por Javier Milei. Tras la bienvenida oficial, el Papa rindió homenaje en el Monumento al General San Martín. Luego fue recibido en la Casa Rosada por el presidente de la Nación. La jornada cerró en el Palacio Libertad, ante autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Allí presentó la patria como una herencia que se recibe y se cuida. Puso en primer plano tres temas sensibles para la agenda argentina: la emigración de los jóvenes, una economía al servicio de las personas y la lucha contra la corrupción, entre otros ítems que marcaron el discurso más político del Santo Padre.

Misa por la familia en el Monumento de los Españoles

El lunes 9, después de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, León XIV presidió en Palermo la Santa Misa por la familia, en la fiesta de la Dedicación de la Basílica de Letrán. Ante una multitud, eligió el Evangelio de Jesús expulsando a los mercaderes del templo y lo leyó en clave espiritual: la familia como lugar donde Dios habita y como semilla de renovación para el país. En este sentido, remarcó las problemáticas que atraviesan las familias argentinas, tales como el desempleo, el trabajo precario e incluso la violencia doméstica.

La UCA y el mundo del trabajo

Por la tarde, en la Pontificia Universidad Católica Argentina, se reunió con trabajadores, empresarios, sindicatos, movimientos populares y docentes. Fue el discurso de mayor densidad social del viaje: un repaso de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia con un pedido concreto para cada sector.

“Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad”, afirmó. A los empresarios les reconoció que “arriesgan tantas veces el propio patrimonio”, pero les advirtió que cuando el beneficio se vuelve el único criterio, la empresa “deviene en una estructura de pecado”. A los sindicatos les pidió mirar a los trabajadores “precarizados, informales y excluidos”. Al Estado, por su parte, le reclamó “políticas estables, que favorezcan el pleno empleo”. También destacó la figura del empresario Enrique Shaw, a quien llamó “futuro beato”. Por último, hizo un llamado a superar la “polarización”.

Encuentro interreligioso en el Palacio San Martín

En la Cancillería, el Papa compartió un encuentro con líderes cristianos, judíos, musulmanes y de otras tradiciones. Describió a la Argentina como un “crisol” donde las religiones nunca fueron un “motivo de división”. Llamó a liberarse de los ídolos del dominio, de la vanagloria y de la guerra, y a defender la vida “desde la concepción hasta su fin natural, especialmente cuando se ve amenazada por la miseria y la violencia”. El encuentro terminó con la oración por la fraternidad que dejó el Papa Francisco.

Vísperas en la Catedral Metropolitana

La jornada del lunes cerró en la Catedral Metropolitana, la misma que ocupó Jorge Bergoglio cuando ofició de arzobispo de Buenos Aires. Allí se mostró junto al episcopado argentino y los equipos sinodales. Con la imagen del frontispicio, que muestra el reencuentro de José con sus hermanos, León XIV pidió a los obispos trabajar por la reconciliación: “exige reconocer las heridas, renunciar al resentimiento y dejar que la gracia de Dios transforme las relaciones entre nosotros”, afirmó. Propuso como modelos a los beatos Mamerto Esquiú, Enrique Angelelli y Eduardo Pironio. También pidió una Iglesia atenta a los desempleados, a los jóvenes que se ven forzados a emigrar y a los ancianos solos. Tras la cena con los obispos, saludó a la multitud en Plaza de Mayo desde el balcón del Arzobispado.

Vigilia con los jóvenes en Palermo

El martes 10, de regreso de Córdoba, el Papa volvió al Monumento de los Españoles para encontrarse con los jóvenes. Hubo testimonios, preguntas, velas encendidas y un momento artístico con Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo.

León XIV tomó el relato bíblico de los tres jóvenes que se negaron a adorar la estatua de oro en Babilonia y lo trasladó al presente. Habló del éxito a cualquier precio, del dinero, la apariencia, la humillación en las redes, la pornografía y las sustancias. “¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense!”, arengó. Retomando el “todos, todos, todos” de Francisco, insistió: “¡Hay un lugar para ti en la Iglesia! Con tus preguntas, tus heridas y tu historia”. Asimismo, realizó un llamamiento concreto: “Todos hacia Cristo, todos con Cristo y todos como Cristo”.

Devoto: “Una nueva vida es posible”

La última actividad en la Ciudad fue la más íntima. El miércoles 11 a las 8, el Papa visitó el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, la histórica cárcel porteña que se encamina a su cierre. Allí se reunió con los internos que aún permanecen alojados, escuchó tres testimonios y les habló de “la experiencia del límite”.

“El ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite”, sostuvo. Advirtió sobre el falso poder de la droga, del dinero fácil y de la impunidad que nace de la corrupción. Tuvo palabras para las familias de los internos, para el personal penitenciario y para las autoridades, a quienes pidió proteger a niños y jóvenes “para que no caigan en las nefastas redes de la criminalidad”. Su mensaje central quedó resumido en una frase: “una nueva vida es posible”.

El cierre en Luján

Desde Devoto, León XIV partió hacia Luján, donde presidió la misa ante la Basílica de la patrona. Recordó a Francisco y su amor por la “Patroncita morena”. Propuso un camino en cuatro pasos (reconciliación, Palabra, comunión y misión) y dejó la frase que resumió su paso por el país: “Argentina, levántate y camina”. Antes de despedirse desde Ezeiza rumbo a Lima, se encomendó a la Virgen con una confidencia: su pontificado comenzó un 8 de mayo, el día de su fiesta.