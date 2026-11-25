La protesta de trabajadores del Hospital Garrahan se realizó en rechazo a la desvinculación de diez empleados y la suspensión de otros 28. Los gremios denunciaron que las medidas disciplinarias profundizan el conflicto en el centro pediátrico y reclamaron respuestas ante la falta de personal, el deterioro salarial y las necesidades presupuestarias de la institución.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Josmar Flores Arnez, licenciado en Bioimágenes del Servicio de Neurointervencionismo del Hospital y delegado de ATE, sostuvo que los trabajadores recibieron las notificaciones el viernes por la tarde, antes de un fin de semana largo. Según explicó, las sanciones se originaron en una protesta realizada meses atrás y apuntó contra las autoridades: “No fue una toma, el hospital no estaba tomado, no se canceló la atención de los pacientes”. Además, advirtió que las suspensiones pueden representar un fuerte impacto económico para quienes cobran salarios bajos.

Flores Arnez también señaló que la falta de personal continúa afectando el funcionamiento del Garrahan. Recordó que durante el último año se fueron alrededor de 250 trabajadores y que no fueron reemplazados, lo que generó una sobrecarga en los equipos y una reducción de prestaciones. Como ejemplo, mencionó que en Oftalmología se pasó de otorgar 15 turnos a cinco. De cara a los próximos pasos, anticipó una asamblea conjunta de los sindicatos para definir nuevas medidas y reiteró los reclamos por aumento salarial, mayor presupuesto e incorporación de personal. “Quienes están perjudicando la atención de los pacientes son las autoridades del hospital y el Ministerio de Salud, no los trabajadores”, concluyó.