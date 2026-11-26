La Cámara Alta debatirá este jueves la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, que cuenta con media sanción de Diputados desde 2024. La iniciativa busca limitar la publicidad, reforzar los controles y proteger a los menores. En paralelo, el oficialismo impulsará modificaciones mediante un proyecto complementario.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Débora Blanca, psicóloga especializada en ludopatía y tecnoadicciones y directora de «Lazos en Juego», advirtió sobre el crecimiento de las apuestas entre adolescentes. “Dos años es un montón de tiempo para la cantidad de pibes”, señaló, y remarcó que el juego desde el celular resulta más silencioso y accesible. Además, sostuvo que los jóvenes comienzan a apostar cada vez más temprano y que la publicidad contribuye a instalar la idea de que es posible ganar dinero rápidamente.

Blanca consideró que la ley es “imprescindible”, aunque aclaró que no resolverá por sí sola la problemática. También reclamó más espacios de tratamiento, campañas de prevención y acompañamiento familiar. “Cuando te enfermás de eso, ¿dónde te tratás, cómo te curás?”, planteó. Finalmente, destacó la importancia de escuchar a los adolescentes y recuperar espacios presenciales de encuentro, como actividades artísticas, deportivas y culturales.