Sergio Abrevaya, Legislador de la Ciudad de Buenos Aires (GEN), habló sobre las declaraciones presidenciales, que se refirieron a la “opulencia” de la ciudad frente al resto de las provincias.

Alberto Fernández cuestionó, el viernes pasado en Santa Fe, la forma “injusta” en que se distribuye la riqueza entre la capital del país y las provincias del interior. En el mismo sentido aseguró que la “maravillosa” ciudad de Buenos Aires lo llena de culpa por verla tan opulenta e injusta con el resto del país.

Las declaraciones del mandatario, generaron las críticas del sector político que gobierna la ciudad de Buenos Aires. En este marco el legislador porteño se sumó a la ola de detractores de los enunciados del mandatario.

En primer lugar, Abrevaya señaló que “no es verdad que en la provincia haya más restricciones que en la Ciudad. En el conurbano funcionan más comercios que en la Ciudad de Buenos Aires”. Mientras aseguró que desde el comienzo de la pandemia, de hecho y por necesidad, la gente de la provincia no respetó las medidas de aislamiento.

Ante las declaraciones presidenciales, el legislador por GEN afirmó que “lo de Alberto Fernández es insólito, está ejerciendo un rol que beneficia a Cristina y a otros gobernadores multimillonarios de otros distritos”.

Sobre la “opulencia” de la Ciudad, aclaró que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aporta el 25% de la recaudación y el 95% de los fondos coparticipables se los queda Nación”, advirtió. En este sentido agregó que la CABA sigue siendo el sostén sanitario del resto del país. Es una ciudad súper solidarias”.

Si bien el presupuesto per cápita de la ciudad es el más alto, no pasa lo mismo con el ingreso per cápita que fluctúa según otros factores. “En momentos de bonanza del sector agropecuario, otros distritos tienen mayor ingreso per cápita que la Ciudad”, señaló en este sentido.