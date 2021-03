Horacio Rodríguez Larreta en las pantallas y Diego Santilli y parte del gabinete porteño en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura. (Fuente: Télam)

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, remarcó ayer en la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura que siempre estará para terminar con la grieta y calificó de falsas a las denuncias que lo acusan de haber privatizado el sistema de vacunación.

En el discurso, Larreta subrayó que el agrietamiento es «un negocio de la política que no suma nada». En ese sentido resaltó que la enseñanza que debía dejar la pandemia era la de entender que se podían hacer las cosas de manera diferente. Según el funcionario, la sociedad «tiene un futuro enorme si deja atrás las divisiones que tan mal hacen».

Este año busqué más que nunca el diálogo y el consenso. La grieta no mejora la educación, no da trabajo, no da salud, no construye puentes ni abre comercios ni genera oportunidades de progreso. La grieta es un negocio de la política y no suma nada, sino que resta.