Hace algunos días trascendió la denuncia de una diputada porteña acerca de las entradas que se vendían a través de una plataforma online para ver espectáculos en el Anfiteatro Eva Perón, ubicado en el Parque Centenario del barrio de Caballito, y al consultar a representantes comunales hablaron de un préstamo a productoras privadas.



La legisladora María Bielli del Frente de Todos, señaló que «el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está utilizando el espacio para que algunas productoras puedan llevar ahí espectáculos privados, cuya venta se realiza en ticketeras privadas que tienen un valor de entre 700 y 1500 pesos. Es parte de un modelo privatista que excede al ámbito de la cultura, pero nos parece importante destacar que es sumamente valioso tener un anfiteatro en un parque público en este momento y debería ser parte de lo que el gobierno de la Ciudad ponga a disposición de la población en su conjunto. Por eso hemos pedido el pedido de información publica en la Legislatura de CABA, porque además no figura en el Boletín Oficial cuales fueron los mecanismos para dar este destino privado a un espacio público.»



Sin embargo desde la Comuna 6, aclararon que se trata de un acto de solidaridad porque se ha firmado un convenio con el Ministerio de Cultura de la Ciudad, para poder ayudar a generar trabajo y que se pueda promover la oferta cultural en este momento en el que todavía no todos los espacios o shows tienen la capacidad para poder funcionar. Se cede el espacio, únicamente, y todos los gastos de limpieza, seguridad, etc. corren por cuenta de los realizadores.

Según explicó Federico Ballán, el jefe de la Junta Comunal 6, «el Anfiteatro de Parque Centenario no está privatizado, es hoy uno de los más importantes efectores culturales de la Ciudad puesto a disposición de la reactivación de la industria cultural y la cultura independiente. Hoy conviven en el anfiteatro actividades públicas y gratuitas como espectáculos infantiles, el festival internacional de Buenos Aires, el Bafici y Conciertos del teatro Colón, como conciertos o espectáculos que artistas o productoras han generado para volver a poner en funcionamiento la máquina cultural. Un espacio al aire libre y con esta capacidad de aforo no puede hoy no ser solidario en la generación de fuentes de trabajo y la exhibición de propuestas culturales que hoy no tienen lugar donde mostrarse.»



En el mismo sentido Ballán contó, «los museos han puesto a disposición sus jardines con un programa que se llama entrenamiento cultural, para todos aquellos profesores que quieran dictar sus clases particulares y también la Usina del Arte hoy cede sus instalaciones para producciones, streamings y grabaciones. Ser solidarios, entender las necesidades del momento, reactivar la cultura y ponernos a disposición del mundo cultural, es nuestra obsesión aunque surjan estos ataques sin sentido.»