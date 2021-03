Hace algunos días, la Legislatura porteña aprobó una ley que brinda la eximición del pago del ABL e Impuesto Inmobiliario a los hoteles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin integrar a otros espacios que también están atravesando una muy complicada situación económica por la pandemia.



SyMA es la agrupación que nuclea a salones y multiespacios de Argentina. Y, tras conocer la noticia que provino del Parlamento de CABA, lamentaron que no se los tuviera en cuenta para ese beneficio, remarcando que a ellos les mandan carta documento para que paguen la deuda que tienen con la Ciudad.



Gabriela, integrante de SyMA, aclaró que no están en contra de que se le brinde estos seis meses de gracia de ABL al sector hotelero, pero manifestó: «Estaría muy bien incluir a estos comercios de barrio, que somos nosotros, que todavía no trabajamos, porque la gente no tiene confianza debido a que lógicamente seguimos en pandemia».



En conclusión, lo que le piden al Gobierno porteño es la exención del pago de ABL durante todos los meses que no han podido trabajar.