En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha avanzado en nuevas pautas para atravesar la segunda ola de contagios en esta pandemia de coronavirus, ateniéndose a lo que dispuso el presidente de la Nación, Alberto Fernández, luego de varias reuniones con las principales autoridades de las provincias argentinas.



En este contexto, primero, Alberto Fernández había grabado un mensaje desde la Quinta de Olivos, durante la tarde del miércoles, en el que estableció que se suspendieran los viajes grupales de egresados y egresadas, de estudio y de grupos turísticos, en las zonas del país consideradas de mediano riesgo epidemiológico y sanitario. De este modo, es facultad y responsabilidad de gobernadores y gobernadoras adoptar medidas en forma temprana que disminuyan la circulación para prevenir los contagios. Así pues, es resorte exclusivo de las provincias el monitorear y hacer cumplir cualquier medida restrictiva de la circulación.



Además, Fernández, anunció que se suspenderán actividades sociales en domicilios particulares, reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas, actividades de casino, bingo, discotecas o cualquier salón de fiestas, y la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados, donde participen más de 10 personas.



Asimismo, el presidente comunicó que se establecerá el cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23 h; y se prohibirá la circulación entre las 00:00 y las 06:00 de la mañana de cada día. Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar.



El legislador porteño Eugenio Casielles, de Consenso Federal, opinó al respecto: «Otra vez se pone el eje en ver cómo hay menos circulación de gente, sin pensar que esto es un grave impacto sobre la economía del país. Y, por supuesto, incentivando la de los sectores productivos más vinculados a las pymes y sectores menos vinculados a las grandes industrias».



Mientras que su par, el diputado Sergio Abrevaya del GEN, señaló: «Yo creo que las medidas están pensadas para una segunda ola, que ya casi está, pero no está todavía. Las cifras que hemos visto estos días son las acumuladas del fin de Semana Santa. Así que, en rigor, hay aumento pero todavía va siendo paulatino. Por lo que el cierre de los comercios yo creo que tiene que hacerse lo menos posible, lo más imprescindible. Me parece mejor la postura de la Ciudad de ser a las doce o, por lo menos, la interpretación que hace: que el que llegó antes de las once y quedó adentro puede seguir hasta que se va. Creo que las medidas tienen que registrar y aprender del problema del año pasado».



El presidente Fernández también aclaró que, específicamente, en el AMBA solo podrán usar el transporte público de pasajeros los trabajadores considerados esenciales, toda la comunidad educativa y aquellos que ya fueron expresamente autorizados.

Estas medidas de cuidado estarán vigentes desde las 00 horas de este viernes 9 de abril hasta el 30 de abril. El Gobierno nacional evaluará cuidadosamente la correcta implementación de las medidas.