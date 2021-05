La Comisión de Salud, Acción Social y Medio Ambiente, que depende del Consejo Consultivo Comunal 8, alertó sobre la falta de insumos en la guardia que funciona en el CeSAC N.° 3 de Villa Lugano. El mismo debe atender a una comunidad de 70 000 habitantes, los del barrio Gral. Manuel Savio, más conocido como Lugano 1 y 2.

Según cuenta el coordinador de la Comisión, Julián Morínigo, emitieron un despacho sobre la falta de materiales en la guardia del ese centro de salud, ya que después de una vista al lugar le expresaron que “a veces tenían faltantes de barbijos, por ejemplo”.

Lo primero a destacar es que la provisión es baja y que deben compartirlo con otros profesionales o pacientes. En este sentido, detalló Morínigo: “Cuando va alguien a la guardia, automáticamente, le tienen que otorgar uno si no lo tiene o si el profesional médico observa que el que tiene no le cubre totalmente la nariz, le da un barbijo de estos. Puntualmente, me comentaron también que muchas veces los tienen que compartir con personal del SAME, porque en ocasiones cuando la ambulancia tiene una emergencia debe llevar 3, 4 o 5 barbijos”.



En el pedido a la Junta Comunal y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), se detallan guantes descartables, barbijos y elementos de limpieza. Y se especifica que, además, se entreguen con cierta regularidad a fin de que no se produzcan faltantes de estos insumos indispensables.



Por último, el coordinador de la Comisión de Salud, Acción Social y Medio Ambiente de la Comuna 8 hizo referencia a la falta de recursos humanos, cuando el GCBA se había comprometido a reforzar la guardia: “En relación con los pediatras, solo hay dos por semana, cuando deberíamos contar con uno cada día”.