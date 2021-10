El legislador de Consenso Federal, Eugenio Casielles, impulsó en la Legislatura porteña proyectos de ley que buscan fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en la Ciudad de Buenos Aires.



“Los beneficios no tienen sentido si no se dan a conocer, porque no están al alcance de la mano y nuestro proyecto es para que haya espacio de difusión”, fundamentó Casielles



Es por eso que se promueve la creación de una oficina para gestión transmitir y asesorar ayudas vigentes, a las empresas PYMES en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, Casielles aclaró: “Esto no implica un gasto más, sino que apunta a institucionalizar el trabajo de difusión que ya debería estar haciendo el Ministerio para llegar a más empresas y vecinos”.



La oficina deberá generar informes trimestrales de publicación en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para: informar las PyMEs que fueron atendidas, las que recibieron los beneficios otorgados, evaluar e informar los resultados obtenidos en cada Comuna, o cualquier otra información que sea de interés.



Por otro lado, el segundo proyecto presentado por Eugenio Casielles, de Consenso Federal, busca crear el programa “Garantías MiPyME BA”, el cual tiene con fin colaborar y facilitar el acceso a las garantías para los locatarios en alquileres comerciales.



“El programa ya existe en el IVC, para alquilar viviendas, y ahora lo que necesitamos es hacer lo mismo pero para comerciantes que quieran poner un local y tengan la dificultad para conseguir una garantía”, explicó el diptado.



Para acceder a la misma, los beneficiarios deberán inscribir la actividad que desarrollarán ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP); mostrar el contrato de locación; ser sujeto tributario adherido al régimen simplificado del Impuesto a los Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o tener acreditada la condición de micro, pequeña y mediana empresa de acuerdo al artículo 2° de la ley Nacional N° 24.467; entre otras cuestiones.