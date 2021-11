BA Inesperada es un proyecto personal de Walter Steeb, quien se propuso contar todo lo que aprendió sobre los barrios porteños en recorridos a pie.

La primera caminata se llevó a cabo en Nuñez, donde tuvo que repetir la actividad 6 veces más por la repercusión que generó.

En esta oportunidad se propuso llevar a los vecinos a pasear por Flores, comenzando a la hora 16:00 desde la esquina de Rivadavia y Boyacá. Desde allí se dirigirán hacia la plaza principal del barrio, para luego de visitar el Museo de Flores.El recorrido será zigzagueante, llegarán hasta el sector de los pasajes para luego regresar, por otro camino, al punto de partida.

Walter, cuenta a Frecuencia Zero, que sumó los lugares emblemáticos del barrio, las referencias históricas, las curiosidades, entre otros atractivos. Además, señaló que muchas veces los vecinos realizan sus aportes y la caminata se hace aún más interesante. Son más de 30 puntos de interés los que descubrirán durante la caminata.



«BA Inesperada surge porque vi que la oferta turística de la Ciudad de Buenos Aires se centraba, sobre todo en el centro poteño, el Casco Histórico, Recoleta, lugares emblemáticos y los barrios quedaban olvidados, no había tanta propuesta», explica acerca de la motivación de su proyecto.



«Llegué a esta altura de la vida conociendo casi todos los barrios y quise empezar a compartir todo lo que había conocido, además me puse a estudiar y en la pandemia armé un archivo enorme que ahora estoy ofreciendo en recorridos», agregó.

Para participar de la Caminata por Flores y /o estar al tanto de las próximas pueden seguir @BAInesperada en redes sociales o escribir al mail bainesperada@gmail.com.