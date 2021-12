El Gobierno porteño confirmó la realización de la obra en el espacio verde de la Comuna 12. Además, se precisaron distintos plazos iniciales: licitación pública de los trabajos en enero o febrero de 2022, inicio de obras en mayo y culminación en febrero de 2023.

El proyecto prevé construir un arroyo de seis metros de ancho por uno de profundidad, en torno a unas pendientes naturales que se generarán y las cuales tendránflora nativa. Se utilizaráagua limpia de napa. El cauce será meandroso (con curvas naturales) a lo largo de 500 metros en sentido sur-norte (de la altura Paroissien y Roque Pérez hasta García del Río y Pinto) hasta volver a entrar bajo tierra, mediante una clapeta (válvula).



La obra tiene su correlato en 2013 cuando se plantearon, luego de las inundaciones del 2 de abril, distintas alternativas para solucionar el drama hidráulico. Con una mesa de trabajo planteada por los vecinos de la zona se logró avanzar con la realización de los reservorios de Parque Sarmiento y ya se hablaba de intervenciones en el Parque Saavedra.



Para Alejandro Tiscornia, un habitante de la zona y miembro de Planeamiento Participativo, señala que lo que el gobierno planteó para los próximos meses no está mal pero es insuficiente, ya que los 50 mil metros cúbicos que puede contener es nada comparado a la cantidad de agua que cayó hace casi 9 años. Entonces pregunta: ¿Hay alguna obra posible que permita una mayor evacuación de agua?



Desde hace un tiempo, vecinos de la Comuna 12 plantearon que una de las maniobras, no excluyentes, sería traer las 5 secciones en las que desemboca el Arroyo Medrano en el Río de La Plata hasta el Parque Saavedra, porque permitiría sacar 280 mil metros cúbicos de agua por hora en el caso de una inundación más fuerte.



El trasfondo de la cuestión es la falta de diálogo con el Gobierno de la Ciudad, porque de haberlo podrían presentarle todas las ideas que han investigado y que son viables para la zona, con real impacto y no lo meramente estético.