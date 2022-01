Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será afectada por una ola de calor durante esta semana. Es que la temperatura podría superar los 40° y batir el récord 40.5°C del 18 de diciembre de 1995. Al compás también aumentan las posibilidades de cortes en el suministro eléctrico, como sucedió en las últimas semanas.

«Electricidad hay en la Argentina, existe y sobra de acuerdo al consumo actual. Sin embargo, no se distribuye como corresponde porque no hubo inversión, y ese es el chantaje que utilizan las empresas para imponer un tarifazo. Si no tienen las tarifas que reclaman, dejan de invertir y derivan en estos cortes de luz», afirmó Gabriel Solano, legislador de la Ciudad de Buenos Aires (FIT).

En este sentido, aseguró que la responsabilidad es compartida por todos los gobiernos. Por un lado, Nación es responsable de la distribución energética, cuya situación requiere terminar los vínculos con Edesur y Edenor. «En el Área Metropolitana tienen secuestrada a la población para aplicarles tarifazos», planteó.

Al mismo tiempo, Solano consideró que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, debe tomar cartas en el asunto. Para eso, presentó, junto a la diputada Amanda Martín, un proyecto para resarcir económicamente a los afectados por la interrupción del suministro y además crear cuadrillas para afrontar el problema en tiempo y forma.