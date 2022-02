El Colegio de Auditores Generales de la Ciudad, presentó un informe que indica que el Gobierno porteño presenta fallas preocupantes en la información que suministra al Registro Nacional de Tuberculosis (TBC) del Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica.



Como principal consecuencia, esta imprecisión de datos, genera información poco confiable para la toma de decisiones a nivel nacional, pero este no es el único inconveniente detectado en la atención de la tuberculosis en la Ciudad.



El documento señala que las campañas de prensa sobre TBC no tienen las características acordes a las necesidades específicas de la comunidad, los usuarios no acceden a información sobre los servicios y prestaciones disponibles, ni a una orientación acerca de los cuidados que deben practicar, ni se promueven hábitos y costumbres saludables.

Además, destaca que no existen estadísticas de intervenciones sociales acerca del recupero de los pacientes que abandonan el tratamiento, ni existe seguimiento de las derivaciones realizadas.

Al respecto, el auditor por el Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz, señaló que “la tuberculosis es la novena causa de muerte en el mundo y por eso la OMS está comprometida en una estrategia internacional para llegar a su erradicación en 2035, la Argentina es parte de esa estrategia”.

En ese sentido, el funcionario destacó que “hace algunos años la enfermedad estaba erradicada de nuestro país, pero últimamente ha vuelto con mucha fuerza por, entre otras cosas, la desidia de organismos que no cumplen con su tarea”.

Es muy importante que se puedan individualizar las acciones de Trabajo Social con pacientes del Programa de TBC, en especial en el seguimiento de los pacientes para evitar el abandono de tratamientos y recuperar a quienes abandonaron”, añadió Teszkiewicz.