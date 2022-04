Desde el 5 y hasta el 7 de abril de 2022 la selección de la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas (Appyce) se presentará en el encuentro donde competirá con más de 775 inscriptos de más de 45 países del mundo.



El Campeonato Mundial de la Pizza, hace dos años que no se realizaba y éste es el 29°, que se desarrollará en tres jornadas maratónicas donde los participantes deberán demostrar sus habilidades con la incesante misión de seguir posicionando a la "pizza argentina" a nivel internacional.



En la última edición Argentina logró ubicarse entre los 10 primeros puestos, en cuatro (4) de las doce (12) categorías que conforman el certamen.



En ésta oportunidad representarán a nuestro país reconocidos maestros pizzeros:



Miguel Villalba, que participó en varias oportunidades en este certamen, fue ganador del “Campeonato Argentino de la Pizza 2013”, y obtuvo 5to. puesto en “Pizza in Pala” (al molde) en la última edición del Mundial de la pizza (año 2019) sobre 142 participantes.



Hugo Bazán oriundo de Salta, coordinador y docente de la Escuela de Pizzeros y Pasteleros de esta provincia, obtuvo 9° puesto en “Pizza in teglia” en el último campeonato mundial de la pizza (2019)



Federico Dominguez Fontán, maestro pizzero profesional, jurado del Campeonato Argentino de la pizza y la Empanada; obtuvo el puesto 18° en categoía “Heinz Beck” en el campeonato mundial de la pizza (2019)



Diego Dávila Gasco, docente y asesor de socios de Apyce, obtuvo 4° puesto en el Campeonato Mundial de Pizza, categoría “Pizza sin gluten“ (2019)



Mauro Dávila, maestro pizzero profesional, ex docente de Apyce, 3° puesto en “Pizza a la piedra” en el “Campeonato Argentino de la Pizza 2017”. Primera vez que compite en este certamen.



El equipo será liderado por Javier Labaké, Director de Appyce quien también será participante del certamen. Acompaña a la delegación Gustavo Levinson Secretario General de la entidad.