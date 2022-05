Luego de que se conociera la denuncia que realizó la diputada de Juntos por el Cambio, Mónica Frade, contra la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, por presunta malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Según la denuncia la municipalidad hizo pagos millonarios a cooperativas.

Hugo Iacovino, licenciado en cooperativismo y mutualismo, apuntó contra las cooperativas que reciben sumas millonarias por parte de los gobiernos. Además, aseguró que no es la primera vez que sucede esto y "ensucia" al movimiento cooperativo y mutual.

Iacovino explicó que él adhiere a la definición de la Unión Europea (UE) acerca de la economía social como empresas autogestionadas por sus propios miembros que no tienen fines de lucro. Dentro de esta definición se incluían a las cooperativas, mutuales y asociaciones civiles, hasta el momento no estaban incluidas las fundaciones porque no eran autogestionadas, actualmente entraría este tipo societario.

"En la definición de la UE no se incluye la "economía popular", como se plantea aquí", resaltó Hugo Iacovino en diálogo con FRECUENCIA ZERO. Por ello es que se hizo eco nuevamente del presunto ministerio que se crearía para nuclear la economía popular y exigió que las cooperativas de la economía popular se deriven allí.