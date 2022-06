Vecinas y vecinos del Parque Saavedra rechazaron la iniciativa que el Gobierno de la Ciudad impulsa para la regeneración del Arroyo Medrano con la promesa que mitigará las inundaciones, y solicitaron que, en cambio, avance con la obra del segundo reservorio de agua pluvial en el Parque Sarmiento al entender que servirá para evitar los anegamientos en días de lluvias intensas.



Hoy, participaron de la audiencia, que durará hasta el viernes, unos 50 oradores y tres expositores, entre ellos, los legisladores del Frente de Izquierda Gabriel Solano y Alejandrina Barry, así como el integrante de la Junta Comunal por el Frente para la Victoria Pablo Ortiz Maldonado.



El juntista, explicó a Frecuencia Zero después de su intervención, que para justificar el porqué no vale la pena la obra, lo hizo con los mismos datos que el ejecutivo del distrito compartió y que es muy acertado lo que los vecinos plantean como “paisajismo” en vez de llevar adelante algo que de verdad prevenga inundaciones.



Asimismo, Ortiz, destacó que con éste tema se dio algo que sentará precedente luego de la audiencia pública no vinculante: no solo los habitantes del barrio y aledaños se oponen, sino que también integrantes oficialistas de la Junta Comunal 12 no estuvieron de acuerdo con el trabajo en Parque Saavedra.