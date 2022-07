Por medio de un amparo colectivo presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) se dio una sentencia histórica en la Ciudad de Buenos Aires: las escuelas privadas ya no podrán excluir a estudiantes con discapacidad.

A pesar de que el derecho a la educación inclusiva está reconocido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional que Argentina ratificó en el año 2008, las familias no conseguían vacantes para sus hijos. Las instituciones argumentaban no tener personal idóneo, o no trabajar con integración o les decían que había lugar y al conocer al niña/o les comunicaban que ya no.