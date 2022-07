Desde la agrupación Hospitales de la Ciudad, denuncian ajuste en Salud Mental. Le solicitan al Ministro de Salud Fernán Quiros y a Horacio Rodríguez Larreta, que no traslade, ni cierre servicios en el Hospital Braulio Moyano.

Los trabajadores, mañana a las 10.30 se concentrarán en el en el Hall Central de la Institución, ubicado en Brandsen 2570, en el barrio porteño de Barracas.

"El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere instalar un servicio de maternidad, pero lo quiere hacer cerrando uno, es decir, unificando dos servicios cuando en realidad hay otros espacios físicos a refaccionar para mantener los existentes. Dicen no tener presupuesto, pero avanzan otros proyectos a los que no nos oponemos pero hay más lugar", señaló Carlos Ocampo, Secretario Gral CTA Autónoma Regional Sur.



Asimismo, Ocampo, explicó en diálogo con Frecuencia Zero, que el mantenimiento por parte de la empresa tercerizada del Moyano es desastroso, pero sería la misma designada por el Ejecutivo porteño para que haga la adaptación del lugar para la nueva prestación.

En este sentido, el trabajador destacó que la tercerización en nada a mejorado el funcionamiento del nosocomio, "El costo del lavadero de blancos por fuera, es de 600 mil pesos por mes y el poner a punto el propio serán unos 300 mil por cada máquina, es decir, que con un mes solucionamos el tema y podríamos dejar de gastar ese dinero en un servicio deficiente, porque por ejemplo, muchas veces mandamos prendas de las pacientes que nunca vuelven o recibimos sábanas de cualquier parte".