Tras rumores de la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que quitaría "a la discapacidad de las obras sociales", surgió una petición en la plataforma change.org para evitarlo.

Pablo Molero, Coordinador del Foro para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, explicó, en diálogo con Frecuencia Zero, que no se trata de una exclusión de las personas con discapacidad, sino que el proyecto de DNU habla de crear un fondo específico con recursos del Estado para financiar a prestaciones de las obras sociales debido a que el fondo de las mismas no alcanza para esto. Asimismo, hace referencia a las personas que no cuentan con una cobertura de salud".

Pero también admitió que el planteo es injusto ya que "deberían ser la cobertura médica de los trabajadores la que responda, porque para eso uno hace los aportes correspondientes. Esto es un arreglo con sindicalistas. El Gobierno se tiene que hacer cargo de aquellos que no tienen obras sociales".

Por otra parte, desde el 29 de agosto comenzó un paro con extensión nacional durante toda la semana, con acampe en la Plaza de Mayo por la falta de pago a quienes atienden a personas en situación de discapacidad a nivel nacional. La deuda lleva meses y en algunos casos todo lo que va del año.

Al respecto Pamela Chomiak, fonoaudióloga y miembro de la Asamblea de Prestadorxs Precarizadxs en Salud y Educación, especificó que la carpa instalada el lunes rechaza el DNU pero "además busca visibilizar la situación de los trabajadores que tuvimos dos aumentos en el año, que suman un 60% pero que se otorgarán de forma escalonada y que terminaremos percibiéndolo en enero".



Además, Chomiak, se refirió al traspaso de obligaciones hacia al Estado nacional: "Hay un acuerdo de salvataje con las grandes conducciones gremiales. Nos dicen 'no nos metamos, es todo político. Aca el problema son las personas con discapacidad', y claro que son el problema porque son la variable de ajuste"