En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la diputada por Republicanos Unidos, Marina Kienast, presentó un proyecto de ley para facilitar la promoción de niños con habilidades cognitivas superiores en las escuelas primarias y secundarias.

Es un “Programa Educativo de Aceleración para Alumnos con Altas Capacidades Intelectuales”, que tendrá, entre varias tareas, elaborar junto a instituciones que se especialicen en esta temática, cursos de formación docente de carácter obligatorio para el abordaje programático y ayudar a la detección temprana y al acompañamiento de los menores que estén en condiciones de acceder a la aceleración, así como también a aquellos que ya hayan accedido a la misma o que a pesar de cumplir con las condiciones decidan no hacerlo.

Según explicó la legisladora, en diálogo con Frecuencia Zero, “El proyecto surgió por algo que pasa. Es una regularización de una situación que les sucede a las familias que no saben cómo lidiar con ello. En las escuelas no les dan soluciones y muchas veces terminan con los casos en la justicia, con un amparo, para avanzar uno o dos años".

La medida plantea la creación de un Comité Evaluador de Altas Capacidades Intelectuales (CEACI), que será ad honorem y dependerá del Ministerio de Educación porteño. Estará formado por un/a psicólogo/a, un/a psicopedagogo/a, un/a asistente social y un/a licenciado en educación. La función será la de asesorar a los solicitantes durante todas las etapas del proceso de aceleración, y evaluar las solicitudes de aceleración de forma transdisciplinaria y dictaminar si la aceleración será una total o no se corresponde.