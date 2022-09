Este miércoles se conocerá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, tras el récord del 7,4% en julio. Según las previsiones, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá un número por encima al 6%.

En este contexto, el columnista económico José Castillo aseguró, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que el dato no es la gran noticia por la velocidad de aumento en los precios. No obstante, destacó la repetición del 6% de mínima para septiembre.

Mientras tanto, el Gobierno se arrodilló en Washington para traer USD 4 mil millones y acumular más reservas. Sin embargo, no será gratuito este juego, la consecuencia será profundizar las políticas de ajuste y cumplir el 2,5% de déficit fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El signo de interrogación, abierto por el economista, pasa por las medidas después del próximo mes. ¿El Gobierno tratará de llegar a la cosecha de 2023 con el nuevo ingreso de divisas del Fondo o hará una devaluación del dólar oficial a $200 y una inflación superior al 100%?