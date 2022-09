La reforma de Morales es la puerta para ocho años más de gobierno

Avanza el tratamiento de la reforma parcial de la Constitución en Jujuy. La Legislatura local se reunió ayer para armar la agenda de trabajo. La propuesta tomó estado parlamentario la semana pasada, tras el anuncio del gobernador Gerardo Morales.

“Las limitaciones a los mandatos políticos, el orden democrático, la Paz social, la educación para el trabajo, el cambio climático, la igualdad de género, los derechos para la juventud y las transformaciones científicas y tecnológicas deben ser los paradigmas que guíen nuestro pacto de convivencia social y política”, había asegurado el funcionario.

Mara Ferreyra, diputada provincial de Jujuy (Juntos por Jujuy), marcó una constante del Ejecutivo en mandar proyectos que aparentan buenos, pero hace falta leer la letra chica. En este sentido, no consideró, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que la Constitución sea antigua con 40 años.

"Es un gasto innecesario en una provincia que tiene muchísimos problemas de fondo y no se justifica modificarla con un gobernador que en un año deja el gobierno. Es la puerta para ocho años más de gobierno", manifestó Ferreyra.

De este modo, la legisladora jujeña aseguró que las propuestas a modificar ya tienen sustento en otras leyes y, además, están contempladas en la Constitución Nacional. En este marco, mencionó los cortes de rutas: "Muchas veces la dirigencia política no quiere pagar el costo político de mandar a Gendarmería a desalojar. Entonces, le pasa la pelota a la Justicia, y no hace falta. Ya está establecido en el Código Penal y no hace falta plasmarlo en una Constitución provincial".

"Se está desdibujando lo que implica tener una Constitución provincial y una forma de querer llevar adelante un gobierno. Como si quisieran dejar plasmada la forma que se gobernará Jujuy para las futuras generaciones. Es descabellado creer que podés dejar tu impronta radical en una Constitución provincial", cerró.