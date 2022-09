Hablar de cáncer se pone de moda

Analía Boccassini, presidenta de MACMA (Movimiento Ayuda Cáncer de Mama) detalló las acciones que realizan para concientizar sobre esta enfermedad, particularmente el desfile que tienen programado para el 18 de octubre en el Palacio San Miguel con el objetivo de recaudar fondos y seguir visibilizando el tema.

Cuando algo no se nombra, se oculta, pero no por ello deja de existir. Con la intención de hablar sobre el cáncer de mama y cambiar la realidad surgió MACMA: una asociación civil sin fines de lucro fundada hace 24 años por María Cecilia Palacios, conformada por mujeres que atravesaron la enfermedad.

Su actual presidenta, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, explicó como es la dinámica de trabajo para orientar, brindar contención y acompañamiento a las mujeres que se acercan: "Cada grupo está coordinado por una psico-oncóloga y por una persona que transitó la enfermedad. En mi caso la pase hace 25 años, donde no se hablaba de cáncer, era sinónimo de muerte. Hoy eso cambió, nosotras hablamos de la detección temprana y de tratamientos adecuados. En mayores de 40 años es importante hacerse las mamografías y los controles periódicos. En las menores de 30 años, también es oportuno hacerse una ecografía mamaria una vez al año, todo eso salva vidas".

Para concientizar, Analía cuenta su experiencia en primera persona: "Yo tenía 38 años, tenía 3 hijos chicos en edad escolar. Cuando me dieron el diagnóstico lo primero que pensé es me muero mañana. Ni se nombraba la enfermedad, luego de ese baldazo de agua fría que te paraliza me empecé a informar y conocí a MACMA. Entonces me di cuenta que no me pasaba a mí sola, cuando tenés a una coordinadora que ya la pasó, hay un espejo donde reflejarte. En grupo y compartiendo la experiencias se hace más llevadero todo el tratamiento, nos vamos acompañando. Cuando terminas el tratamiento, luego de la angustia, disfrutas más de la vida. Disfrutas más de las pequeñas cosas, hasta del aroma de las flores, ves que podes hacer pequeños cambios interiores que te hacen bien".

De todas maneras, en el proceso, hay que enfrentarse a distintas adversidades: "El peor enemigo es el miedo, enfrentarse a lo desconocido. Cuando se habla de quimioterapia, está el temor de perder el pelo, incluso más que a los síntomas que se puedan sentir. Pero al hablarlo y sentir la contención del grupo, se transita mucho mejor. Hoy las chicas se ponen una peluca, tenemos un banco en la asociación, comparten como hacerse el turbante, se animan a salir sin pelo y muchas cosas más gracias a compartir todo el proceso en los grupos, esto es importantísimo", explica la referente de MACMA.

Por todo esto es clave poder visibilizar y hacer que la sociedad tome conciencia sobre el tema: "Nosotras hacemos campañas, hablamos en distintas empresas, damos charlas para testearse, ver si encontrás algún bultito en las mamas, porque la detección temprana salva vidas. Es importante compartir algunas cifras: hay 21.000 casos nuevos por año,71 casos por cada 100.000 mujeres. De estos, el 75% de los casos no tienen antecedentes familiares y hay un 1% de casos en hombres, aunque es una cifra reducida, hay que tener en cuenta esto para que se pueda conocer más y hacerse los controles".

Una de las acciones más importantes del año será el evento que tendrá lugar el 18 de octubre en el Palacio San Miguel: "Haremos un desfile donde la consigna es 'Que se ponga de moda la detección temprana'. Lo emotivo de esto es que allí van a desfilar mujeres que atraviesan la enfermedad, con prendas de diseñadores destacados. Habrá un cierre musical sorpresa, estamos compartiendo esto que servirá tanto para concientizar como para recaudar fondos, estamos muy entusiasmadas con esto". Para más información se puede consultar las redes sociales de MACMA y el sitio oficial del desfile.