El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) señaló una baja de la pobreza al 36,5% durante el primer semestre de 2002, con respecto al 37,3% registrado en el período anterior. Así, alcanzó a 17 millones de argentinos. Al mismo tiempo, expuso un incremento de la indigencia, pasando del 8,2% al 8,8%.

El organismo comandado por Marco Lavagna también informó que la pobreza infantil (rango de 0 a 14 años) tocó el 50,9%; mientras que la indigencia fue del 12,7%; por lo que los ingresos no cubren la canasta básica alimentaria. De este modo, afecta a 5,2 millones y 1,3 millones de niños, respectivamente.

A raíz de estas cifras, el coordinador de la Corriente, Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, aseguró que el informe no puede presentarse como un triunfo, porque la indigencia tendría que bajar junto a la pobreza. Sin embargo, "hay una realidad cruda por falta de políticas de emergencia".

A su vez, Alderete planteó, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que el Estado debe utilizar palancas legales para frenar la inflación, como la Ley de Góndolas, Competencia y, por último, Abastecimiento. Es que los grupos monopólicos acuerdan precios en las reuniones y se burlan del pueblo cuando no cumplen.

Por su parte, el Diputado nacional señaló que siempre hay dureza con los jubilados, quienes cubren los medicamentos por ayuda de sus hijos. En caso contrario, "se encuentran en una soledad tremenda esperando lo peor, la muerte". No obstante, su bloque le responde con el problema de la macroeconomía.

Si bien habló del pequeño crecimiento en algunos sectores, que no se nota por la inflación; el referente aseguró que la salida es con trabajo, recuperando los puntos claves de la economía y ubicando al Estado como el controlador del comercio exterior. De este modo, descartó la posibilidad de cortes: "Antes no dejaba pasar ni el viento y pensaba que eso era duro, y no me daba cuenta que perjudicaba a trabajadores que decía defender".