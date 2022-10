Los principales juegos de cartas coleccionables para probar

Juegos de cartas hay millones, y si piensan en juegos de cartas coleccioniables para PC, celulares y consolas, la oferta es igual de variada.

Si hablamos de juegos de cartas en este caso no estamos hablando de el TRUCO, pero de otros que quizas son igual o más de populares. Franquicias como las MAGIC o Pokemon tienen juegos de cartas coleccionables con millones de jugadores en el mundo. Y era previsible que en algún momento de la historia de los videojuegos este estilo de enfrentamientos pasará al formato digital.

Por eso hoy les traigo nueve juegos de cartas, muchos de los cuales son gratuitos y pueden jugarse en PC o en celulares.

Voice of Cards - Playstation/PC/Switch

Voice of Cards es una saga de RPG en la que todo se cuenta a través de las cartas. El juego cuenta con tres partes la última The Beasts of Burden, podrás atrapar a los monstruos que derrotes en las cartas y usarlos como habilidades en combate.

Gwent - Gratis – Celulares y PC

UN JUEGO ESTRATÉGICO DE CARTAS GRATUITO AMBIENTADO EN EL UNIVERSO DE THE WITCHER

GWENT es un juego de cartas de elecciones y consecuencias donde la habilidad, y no la suerte, es tu mejor arma. Elige una facción, crea un ejército y declara la guerra a otros jugadores en varios modos de juego. Con cientos de cartas para coleccionar: héroes carismáticos, hechizos poderosos y habilidades especiales, cada nueva estrategia está a tiro de carta.

Magic: The Gathering Arena - PC y celulares

El juego es una adaptación digital del juego de cartas Magic: El encuentro (MTG), que permite a los jugadores obtener cartas a través de paquetes de boosters, logros alcanzados en el juego o compras de microtransacciones, y construir sus propios mazos para desafiar a otros jugadores MTG Arena sigue las mismas reglas que el juego físico de cartas , en el que los jugadores usan mazos de cartas que incluyen cartas de tierra que generan cinco colores separados de maná, y juegan cartas que consumen ese maná para convocar criaturas, lanzar hechizos ofensivos y defensivos

Hearthstone - pc y celulares

Hearthstone (antes conocido como Hearthstone: 'Heroes of Warcraft') es un juego de cartas coleccionables en línea creado por la empresa Blizzard Entertainment. Está centrado en el universo de Warcraft, y es de descarga gratuita, aunque con compras opcionales para acelerar el ritmo de colección de cartas y acceso a contenidos extra.

Hearthstone es un juego de cartas coleccionables en línea que se basa en partidas por turnos entre dos oponentes, operado a través del Battle.net de Blizzard. Los jugadores pueden escoger entre diferentes modos de juego que ofrecen diferentes experiencias.

Yu-Gi-Oh Duel Links - pc y celulares

Yu-Gi-Oh! Duel Links es un videojuego de cartas coleccionables digital y gratuito desarrollado por Konami para Windows, iOS y Android.

Yu-Gi-Oh! Duel Links presenta personajes del animé Yu-Gi-Oh! Duelo de Monstruos. Seto Kaiba ha creado una realidad virtual llamada "Duel World" para reunir a los mejores duelistas para que puedan competir. Al inicio, los jugadores tienen la opción de jugar como Yami Yugi o Seto Kaiba. A medida que continúan ganando duelos, otros personajes se desbloquean, incluido el personaje que el jugador no eligió al principio.

Shadowverse - pc y celulares

Shadowverse es un videojuego de cartas coleccionables gratuito desarrollado y publicado por Cygames en Japón. Fue lanzado en dispositivos iOS y Android en junio de 2016, y para julio era ya el juego de cartas coleccionables más popular en Japón.

Las partidas de Shadowverse consisten en los turnos de dos jugadores que siguen un orden jugando cartas de su mazo

Slay the Spire - pc y switch

Este juego ha mezclado el tipo roguelike de turnos con el típico juego de mazos por lo cual tiene una mayor dificultad que otros juegos de este tipo. . El juego consiste en que tu puedes escoger al inicio de la mazmorra entre cuatro personajes el blindado, la silenciosa, el defecto y la vigilante (cada uno con unas mecánicas diferentes). Cada carta de tu mazo tendrá un precio que variará según la utilidad de la carta, cada turno tendrás tres puntos para usar en cartas

Inscrpytion - pc y playstation

Inscryption es un videojuego estilo videojuego de mazmorras (popularmente conocido como roguelike), misterio y horror desarrollado por Daniel Mullins Games y distribuido por Devolver Digital. El juego transcurre en una oscura cabaña desde donde, el jugador, intentara escapar jugando a un juego de cartas con un personaje misterioso y sombrío

Inscryption es un juego roguelike de misterio, horror y construcción de mazos. Donde, usando diversas herramientas para crear mazos de cartas, luchamos contra adversarios y jefes en un tablero de juego de temáticas varias (según en que parte del juego nos encontremos). La mayoría de la historia del juego se obtiene con videos que aparecen entre las fases del juego o con diversas investigaciones de la comunidad usando pistas del juego y el canal de Youtube de Lucky Carder.

Tabletop simulator - pc

Tabletop Simulator es un videojuego independiente que permite a los jugadores jugar y crear juegos de mesa en un entorno limitado de física multijugador.