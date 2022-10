La salida no es por los planes genéricos

En la actualidad hay un revival por parte del peronismo al alfonisinismo del '83 y por el lado libertario, al menemismo de los '90, el plan austral y el de convertibilidad respectivamente. Eduardo Sartelli, analista político, apuntó a los economistas que le buscan una "salida" a la inercia inflacionaria con viejas recetas.

"Tanto (Raúl) Alfonsín como (Carlos) Menem son un fracaso", enfatizó Sartelli en diálogo con FRECUENCIA ZERO. Por este motivo, el plan de convertibilidad tras los gobiernos de Menem estalló, y no fue por el gobierno de Fernando De la Rúa, sino porque la convertibilidad no daba para más.

En este sentido, Sartelli planteó que el problema real de los economistas argentinos, que miran el país de cara al futuro, es que están mirando únicamente "planes genéricos" para bajar la inflación por las situaciones inmediatas de los argentinos. Sin embargo, hay que analizar en paralelo a un "plan de estabilización", un modelo de desarrollo productivo.

Esto implica implementar un plan de estabilización para la coyuntura inmediata, por ejemplo el Plan Austral, pero en paralelo hay que modificar la matríz productiva del país, sino no se modifica la situación. Si a Vaca Muerta, no se la acompaña con una modificación de fondo va ser "una segunda pampa húmeda". Sin embargo, no va a modificar la situación a largo plazo.