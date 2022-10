Los autónomos no se beneficiarán con el cambio de Ganancias

A partir de la escalada inflacionaria, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció del mínimo no imponible desde el 1° de noviembre, ubicándose por encima de los $330 mil.

"El objetivo es garantizar que los trabajadores no pierdan lo que ganan en horas extras o en producto de la paritaria por el Impuesto a las Ganancias", afirmó el funcionario, en declaraciones a radio Rivadavia.

La última modificación había sido a mediados de año luego de un pedido de Massa cuando Martín Guzmán era el Ministro de Economía. Hasta que se efectivice el nuevo anuncio, el piso de Ganancias será de $280.792 mensuales brutos.

Sobre este escenario, la contadora pública, Miriam Roldán (Matrícula: Tomo 250 y Folio 10 Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA), señaló la existencia de un parche, que además sólo impacta en los trabajadores en relación de dependencia, y terminan siendo un problema más que una solución.

Por tal motivo, pidió, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, revisar la situación de los autónomos, quienes el tope de Ganancias no imponible al año está cerca de $250 mil. Este sector deduce un cuarto de los ingresos anuales necesarios para no caer en la línea de pobreza.