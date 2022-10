Ricci quiere pelear UFC en 2023

Ezequiel Ricci sigue escribiendo su legado desde Mataderos. Hace unos días, "El Chino" le ganó a Diego "El León" Robledo en la final del Circuito Argentino de Artes Marciales Mixtas (CAM).

Después de cinco asaltos en el campo deportivo de la UBA en la Ciudad de Buenos Aires, el mataderense logró la victoria a 19 segundos del final en la categoría hasta 84 kg.

"Fue una pelea muy dura. Los dos estábamos dispuestos a dejar el corazón ahí adentro, cada uno con su propósito personal. Robledo es un gran luchador. La verdad fue un gran espectáculo", afirmó Ricci en diálogo con FRECUENCIA ZERO.

Pensando en el futuro, Ricci tiene como meta Estados Unidos, donde está la élite mundial. Ahora que tiene el cinturón, siente que tiene la llave porque ya demostró en batalla que está a la altura de cualquier evento internacional.

De hecho, anticipó que su objetivo será pelear UFC en 2023. "Es lo que voy a lograr porque estoy listo. Es como un partido de fútbol; si no te tocan la pelota, la tenés que ir a buscar, y estoy decidido en buscar la pelota si no me lo pasan. Voy a pelar en UFC 2023 para representar a mi país", cerró el luchador, quien recordó cuando estuvo a un paso de sumarse en 2014.