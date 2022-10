Una motivación sin límites

Omar Pochettino, presidente de FABA (Federación Argentina de Básquet Adaptado), habló sobre la importancia del deporte en la inclusión de las personas con discapacidad, además de cómo trabajan para el básquet adaptado siga elevando su nivel de competencia y creciendo en todo el país.

Siempre se dijo que hacer deporte tiene múltiples beneficios para el bienestar físico y mental. En el caso de las personas con discapacidad, más allá de esto, aporta valores tan importantes como la superación personal, la perseverancia, el trabajo en equipo y muchos otros aspectos más, lo que mejora considerablemente la autoestima a nivel general.

Omar Pochettino, presidente de FABA (Federación Argentina de Básquet Adaptado)

El presidente de FABA, comentó en diálogo con FRECUENCIA ZERO cuál es el trabajo que llevan adelante día a día para que más personas puedan tener la posibilidad de acercarse al deporte: “Nuestra federación agrupa los clubes que realizan deporte de alto rendimiento en el país. En este momento tenemos asociados en más de 20 provincias, con varias divisiones. Nosotros lo que hacemos es generar los contactos para brindar silla de iniciación deportiva, no son las mejores pero son buenas para probar y ver que deporte le gusta. Luego las sillas profesionales, que se hacen a medida y con características específicas, cuestan alrededor de U$S 5000 dólares. Son sillas muy livianas y con materiales especiales para practicar una disciplina determinada”.

Para tener en cuenta las condiciones de las personas que pueden participar en las ligas, en dirigente detalló: “Para jugar al básquet adaptado, se debe presentar una discapacidad motora permanente, no reversible con ningún tipo de tratamiento. En la actualidad hay 780 jugadores en todo el país, es una cantidad bastante importante, es el deporte adaptado más popular. En la Federación confeccionamos las selecciones masculina, femenina y tenemos juveniles también. En la Copa América Argentina clasificó al mundial de Dubai que se va hacer en junio del año que viene”.

En relación a cuáles son los medios económicos para sostener la actividad, Pochettino explicó: “Nosotros tenemos las becas que brinda la Secretaria de Deportes de la Nación y el ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), pero lo que es la indumentaria y los traslados, lo sustentan los clubes, cada deportista y la Federación cuando es a nivel de selección. El año que viene tenemos competencias muy importantes como el Mundial, Panamericano, el Pre-Panamericano y un torneo juvenil, son varios los desafíos que se presentan”.

En cuanto al nivel de competencia en el país, el titular de FABA señaló: “Actualmente tenemos 8 varones y 2 mujeres en ligas europeas como la italiana, esto habla del nivel de competencia que conseguimos. Desde la federación buscamos la manera de conseguir recursos para tener todo lo necesario, pero sabemos que la situación económica es bastante complica para que los sponsors puedan sostener una colaboración en el tiempo”.