El oficialismo porteño vuelva a la carga por «Ficha Limpia»

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires volvió a discutir el proyecto de "Ficha Limpia" para mejorar la vida institucional y democrática. Ayer fue tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales y resta que suceda lo mismo en Descentralización y Participación Ciudadana.

"Desde la Constitución de la Ciudad en el Artículo 57 se dice que en la función pública no puede ser designada una persona que ni siquiera llegó todavía a juicio, y en el Código Electoral cuando hablamos de cargos electivos con procesamientos firmes, ejemplo de lesa humanidad. Además, dice quienes atentaron contra las instituciones democráticas de acuerdo al Artículo 36, que justamente en el párrafo quinto están los delitos de corrupción", explicó Gastón Marra, impulsor de la medida.

De este modo, Marra, uno de los oradores de ayer en la Comisión, pidió el cambio en el Código Electoral para que exista al menos una condena, respetando los compromisos en materia de derechos humanos, y no con procesamientos firmes. "Este concepto de Ficha Limpia existe desde hace muchos años. Solo que no aplica para los cargos electivos, que es lo que proponemos y pedimos", aseveró en diálogo con FRECUENCIA ZERO.

Por último, el especialista recordó que el kirchnerismo y la izquierda no apoyaron la propuesta durante la última votación. De hecho, hicieron lo mismo que en el resto de los distritos. De cara al próximo debate, espera que haya respaldo de los libertarios, teniendo en cuenta las declaraciones de Javier Milei sobre la corrupción.