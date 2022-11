Películas y series sobre fútbol para anticipar el Mundial

A semanas del comienzo del Mundial, en Código de Barras estuvimos charlando sobre películas y series centradas en el deporte del fútbol. ¿Las conocés?

No hay tantas películas o series de fútbol. Sin mencionar documentales, la ficción no tiene tantos referentes. Quizás en el mundo animado una generación lo asocia con Los Super Campeones o porque no la serie argentina Cebollitas.

Pero hay algunas películas que sí hablaban de fútbol, a su manera. Por ejemplo Mean Machine, versión británica de The Longest Yard (cambiando el fútbol americano por el soccer).

En producciones de mayor tiempo tenemos la trilogía Goal; que es una de la que más respeta lo que significa el futbol para los fanáticos.

Si nos vamos a Asia, en Hong Kong tenemos la extravagante Shaolin Soccer de Stephen Chow. Y volviendo al terreno nacional podemos decir que Metegol de Juan Jose Campanella entre en la lista.

Por último, tenemos la exitosa serie Ted Lasso que muestra las hilarantes consecuencias de un técnico de fútbol americano ahora a cargo de un equipo de soccer. Ya cuenta con dos temporadas.

Mean Machine (2001) Golpe bajo: el juego final

Dramática inglesa de 2001 dirigida por Barry Skolnick y protagonizada por el exfutbolista Vinnie Jones en el papel de un futbolista retirado y en decadencia. El film es un remake de la película estadounidense de 1974 The Longest Yard.

Danny Meehan, conocido como "Mean Machine" (Vinnie Jones) es un futbolista y antiguo capitán de la selección inglesa al que se le retiró la licencia de por vida para jugar tras amañar un partido frente a Alemania. Para mayor desgracia es condenado a prisión tras haber agredido a dos policías y huir en coche bajo los efectos del alcohol.

Goal (Trilogia)

Como millones de niños de todo el mundo, Santiago tiene el sueño de ser un jugador de fútbol profesional. Sin embargo, viviendo en una barriada de Los Ángeles, piensa que es un sueño difícil de cumplirse. Cuando el pequeño Santiago Munez (Kuno Becker) cruza la frontera de México y se traslada a América con su familia, sólo tiene dos posesiones: su balón de fútbol y una foto de la Copa del Mundo hecha jirones. Según crece, comprende que la tierra prometida donde le llevó su padre no tiene mucho que ofrecer a un muchacho cuya pasión es jugar al fútbol. Pero cuando el británico Glen Foy, un antiguo futbolista que llega al barrio, ve jugar a Santiago en un partido, reconoce de inmediato a un futbolista hábil, rápido y valiente: el tipo de talento del que está hambrienta la Premiere League inglesa. Glen le dice a Santiago que si viaja a Inglaterra, podría ponerle en contacto con un club que él conoce bien: el Newcastle United. Santiago cree que ésta es la oportunidad que ha estado esperando toda su vida, pero, como inmigrante ilegal, sabe que si se marcha perderá de vista a su familia para siempre, porque no podrá regresar.

David Beckham, Alan Shearer, Zinedine Zidane, y Raúl, entre otros futbolistas.

Shaolin Soccer (2001) Hong Kong de Stephen Chow

Sing es un discípulo del Shaolin cuya ambición es popularizar el kung fu en la sociedad moderna. Un día se encontrará con Fung, antiguo futbolista fracasado. Ambos tendrán la idea de formar un equipo que mezcle fútbol con artes marciales.

Metegol de Juan Jose Campanella

Amadeo es un chico tímido y virtuoso que deberá enfrentarse a un habilidoso rival sobre el campo de fútbol, conocido con el apodo de "El Crack". Para ello, contará con la inestimable ayuda de unos jugadores de metegol liderados por el Wing, un carismático extremo derecho. Las aventuras de Amadeo y los jugadores tendrán como telón de fondo no solo el fútbol, sino también el amor, la amistad y la pasión.

Ted Lasso - Serie - 2 Temporadas

Un ingenuo entrenador norteamericano de fútbol (Jason Sudeikis) decide probar suerte en un club de fútbol inglés, pero su inexperiencia despierta recelo y desdén entre jugadores y aficionados.