Francisco Prado será la promesa argentina más joven en llegar a UFC

El deporte nacional sigue pisando fuerte en la élite. Ahora sumará un nuevo luchador en UFC, la jaula más famosa de las artes marciales mixtas. Con solo 20 años, Francisco Pardo, nacido en San Lorenzo (Santa Fe), debutará el próximo 11 de febrero en Australia, contra el local Jamie Mullarkey.

El argentino se coronó campeón de peso ligero en Samurai Fight House (SFH) y ostenta una racha de 11 victorias: cinco TKO y seis sumisiones, sin la necesidad de la intervención de los jueces para definir sus batallas. Mientras su rival de turno (28 años) ya tiene seis peleas en UFC. De hecho, ganó la última y su récord quedó con tres triunfos y tres derrotas.

Prado será el argentino más joven en llegar a UFC. Antes de su debut, habló de su preparación y objetivos, teniendo en cuenta que firmó por cinco enfrentamientos. «Es la última semana que voy a entrenar seis horas por día. Las últimas dos me dedicaré a bajar de peso. Me preparé mejor que nunca. Voy a dejar todo por la Argentina y el equipo», afirmó. Además, espera ganar por KO, aunque sabe que su contrincante tiene una dura mandíbula.

«Fue un sueño porque le dediqué gran parte de mi vida. Era algo que esperaba. Sabía que se me iba a dar. Si yo no aflojaba, se me iba a dar. No hay presión, solamente alegría y desenado que llegue el día», aseguró el luchador en diálogo con FRECUENCIA ZERO.

De esta manera, Prado se suma a otros representantes albicelestes en UFC: Santiago Ponzinibbio (ídolo de la promesa santafesina y quien llamó para felicitarlo), Guido Cannetti, Marcelo Rojo, Silvana Gómez Juárez y Ailín Pérez.