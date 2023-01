Polaroid de locura argentina

Natalia Ponce es fotógrafa y periodista deportiva. Supo captar imágenes memorables en La Paternal, en la Liga local del fútbol argentino y, recientemente, en Qatar 22.

Desde La Paternal a Qatar, Naty Ponce nos viene regalando fotografías históricas a través de su profesión, como aquellas de la vuelta de Diego Maradona a La Paternal, que luego se convirtieron en murales. Hoy, sus fotos en Doha del reciente Mundial ganado por Argentina ya están en la piel de miles de argentinos.

¿En Qatar tuviste tu propio mundial, donde debiste sobreponerte a pruebas en el transcurso de la cobertura?

En el transcurso de la cobertura no. Pero sí un día antes de viajar: me dieron de baja la Hayya, que era lo más importante para poder ingresar a Qatar. Sin esa documentación, no podías hacer nada. Yo la tenía desde hacía un mes aprobada, pero por un problema ajeno se dio de baja un día antes de subir al avión. Entré en crisis, lloré mucho… Fue un día muy intenso, hice más de diez llamados a Qatar. Por suerte, a las 22:30 horas, llegó el mail con la confirmación. Pero fue una situación tremenda.

En los inicios de tu cobertura, dejaste ver tus lágrimas… ¿Qué imágenes te abordaron en ese momento?

Las lágrimas fueron en la primera conferencia de prensa, cuando llegó Messi. Yo no sabía que él era el jugador elegido para hablar. Llegué sobre la hora. Entonces, tuve que sentarme en el piso. Para mi fortuna, quedé haciéndole las fotos a menos de dos metros de distancia. En ese preciso momento, me di cuenta de que estaba en Qatar, por cubrir un mundial y que tenía enfrente nada más ni nada menos que a Lionel Messi. Obviamente, se vinieron a mi mente recuerdos de cuando era chica y decidí estudiar periodismo deportivo, con el sueño de cubrir un mundial. También, del sacrificio que fue para mis viejos pagar los estudios y todo lo que pasé para llegar a ese momento. Fueron muchísimos años de remar en un mundo donde todavía no había muchas mujeres en el medio.

¿Qué cosas te permitió ver el lente de la cámara en los jugadores, en el cuerpo técnico argentino y en la gente?

En todos ellos vi mucha emoción, alegría. Se notaba que había confianza. A pesar de haber perdido el primer partido, la gente estaba feliz; y eso se veía en todos lados.

Tu oficio te posibilitó estar en un lugar privilegiado. ¿Qué lugares tuviste que «perder» también para lograrlo?

Sin lugar a dudas, mi lugar fue un privilegio total. Estar ahí tan cerca: entrenamientos, partidos, conferencias, los estadios… Vivirlo desde adentro fue realmente un sueño. Antes de viajar, renuncié a mi trabajo, en el cual estaba hace más de cinco años. Fue una decisión difícil, pero tenía que hacerlo. Este era el sueño de toda mi vida.

Fuiste acreditada como fotógrafa freelance, ¿qué cosas has hecho para poder costear el viaje?

¡La acreditación fue la mejor noticia que recibí en años! Estaba muy feliz. Pero claro, había que costear el viaje. Entonces, con una amiga, se nos ocurrió hacer una colecta por internet, a través de la app que se llama Cafecito donde la gente te puede donar plata. Se sabía que Qatar era muy costoso y yo tenía el presentimiento de que me quedaba todo el mes, hasta la final. Para que sea un ida y vuelta, se me ocurrió darle algo a la gente que me ayudaba. Ahí surgió pedir camisetas a los jugadores, que muy amablemente se coparon. La verdad es que con eso me fue bien y me ayudó bastante.

¿Cuáles de tus fotografías del Mundial ubicás en el podio?

Me gustan muchas fotos que tengo y no publiqué en ningún lado. Pero la de Messi cuando le están poniendo la capa y levanta la copa es mi favorita.

Te tocó, también, cubrir el último regreso de Maradona a La Paternal, ¿Cómo fue ese momento?

Lo de Diego fue increíble. Aparte, soy maradoniana de toda la vida. Vivir esa experiencia, hacerle las fotos, escuchar las anécdotas en el vestuario: fue una locura. Luego, le envié dos cuadros con fotos de ese día, para su casa. Y, además, me firmó uno que tengo en casa. También, se pintaron murales de las fotos que hice ese día… Un sueño todo.

¿Cuán importante creés que pueda ser la difusión de tu trabajo en un ambiente históricamente abordado por hombres?

Es muy importante. La difusión siempre ayuda mucho. Creo que, hoy por hoy, está un poco más parejo el tema de las mujeres en este ambiente. Aunque falta mucho por aprender, siento que se está encaminando.

Argentinos Juniors, la Liga Profesional del Fútbol Argentino, el Mundial Qatar 22… ¿Qué motivaciones tenés por delante?

La Liga es el trabajo que siempre soñé. Soy muy feliz ahí. Argentinos Juniors siento que siempre va a ser mi casa: todo en mi vida tiene que ver con Argentinos. Y Argentina campeón fue mi mayor logro laboral. Realmente, no sé qué me deparará el destino, pero que sea siempre algo que me haga feliz.