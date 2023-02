Comienzan a regir las fotomultas en CABA

Desde ayer comenzaron a funcional las nuevas fotomultas en la ciudad de Buenos Aires con 215 nuevos dispositivos de seguridad que permitirán controlar el uso del teléfono celular, el cinturón de seguridad y el giro indebido. Hasta el momento, estas multas se realizaban por agentes de tránsito en la calle y a partir de ahora tendrán también un método de fiscalización electrónico para la detección de esas infracciones.

Hasta el momento, el sistema de vigilancia electrónica detectaba algunas faltas de tránsito penalizadas en la ley como el exceso de velocidad y el cruce de semáforos en rojo. Pero la incorporación del control de uso de celular y cinturón de seguridad con las fotomultas se debe a que en los últimos años se triplicó el uso de celular por parte de los conductores y la utilización del cinturón de seguridad también bajó pospandemia.

El director general de Infraestructura de la Movilidad porteña, Federico Croce, explicó en diálogo con FRECUENCIA ZERO que las multas serán para los conductores que estén manipulando el teléfono y quienes no tengan puesto el cinturón de seguridad y oscilan entre 7.000 y 15.000 pesos y descuentan puntaje en el Scoring.

En este sentido, cuando los dispositivos sacan la foto se transmiten directamente al centro de monitoreo para que los agentes de tránsito analicen la multa, sobre todo si corresponde o no. Respecto de la manipulación de celulares, Croce explicó que los conductores pueden utilizar el GPS desde el celular, pero deben hacerlo desde un soporte que esté pegado al parabrisas o bien desde el panel del auto.

A su vez, los dispositivos caputararán imagenes de los conductores que no tengan puesto el cinturón y a pedido de los vecinos para no invadir su privacidad se tapará el asiento del acompañante, esté ocupado o no. También destacó que «si se llegara a ver la cara del conductor, los razgos faciales, se va a descartar (la multa)», señaló Croce, quien al mismo tiempo aclaró que actualmente las cámaras, por lo que se viene probando y calibrando, están ubicadas para sacar imagenes donde se divise la infracción, con lo cual no sale la cara.

Valor de las multas y descuento de puntos en el Scoring

– Por exceso de velocidad, irán de $4.086 a $233.480 (70 a 4.000 UF).

– Por violación del semáforo en rojo, será de $17.511 a $87.555 (300 a 1.500 UF).

– Por el uso del celular mientras se maneja: de $7.571 a $15.142 (100 a 200 UF).

– Por circular sin cinturón de seguridad: $7.571 (100 UF), y por giro indebido: $7.571 (100 UF).

En cuanto al descuento de puntos en el Scoring, el exceso de velocidad resta entre 5 y 10 puntos, dependiendo del tipo de exceso: : 5 puntos si se supera la permitida entre el 10% y 30%, y 10 puntos si es mayor al 30% (esta última no permite la reasignación de puntos). Además, la violación del semáforo en rojo resta 5 puntos, al igual que conducir usando el celular. El giro indebido y la falta de cinturón quitan unos 4 puntos.