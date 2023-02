Principales lanzamientos de videojuegos en el mes de Febrero

Arrancamos el mes de Febrero y los grandes lanzamientos están a la orden del día: desde Hogwarts Legacy hasta Wild Hearts de EA Games.

Hace un año, todos estaban hablando de Elden Ring y febrero se convirtió en un mes para el recuerdo del 2022. ¿Pasará lo mismo en el 2023? Con Hogwarts Legacy puede que no haya dudas.

Por otro lado, a fin de enero y casi como sorpresa, tuvimos el lanzamiento de Hi-Fi Rush, un increíble juego rítmico de Tango Gameworks (The Evil Within).

Otro juego que se suma a la biblioteca de Playstation en PC es Returnal; exclusivo de PS5, llega este mes a ordenadores.

Para buscar a los amantes de Monster Hunter, EA Games lanza Wild Hearts con una premisa similar.

Si hablamos de continuaciones, tenemos Like a Dragon: Ishin! (parte de la saga Yakuza) y, por otro lado, Sons of the Forest, secuela de uno de los mejores videojuegos de supervivencia del 2014.

Y si lo que estás buscando son mundos distópicos al estilo Bishock, llega Atomic Heart o el «Bioshock ruso».

Hi-Fi Rush – PC/Xbox Series X/S

Hi-Fi Rush es un videojuego de ritmo, acción y aventura desarrollado por Tango Gameworks y publicado por Bethesda Softworks.

Hogwarts Legacy – 10 de Febrero – PC/PS5/Xbox Series X/S

Hogwarts Legacy es un RPG de acción en mundo abierto, desarrollado por Avalanche Software, protagonizado por un estudiante del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería a comienzos del siglo XIX. El videojuego busca llevar a los usuarios a vivir un misterio totalmente inédito respecto a la saga de libros y películas en la que nuestro personaje tiene plena libertad de movimiento por la escuela y sus alrededores, la mejor forma de satisfacer a los aficionados a la obra de J. K. Rowling.

Returnal – 15 de Febrero – PC

Con un estilo de juego roguelike implacable, verás que así como cambia el planeta con cada ciclo, también cambian los objetos que tienes a tu disposición. Cada ciclo ofrece combinaciones nuevas que te obligarán a superar tus límites y lanzarte al combate con una estrategia diferente una y otra vez.

Wild Hearts – 17 de Febrero – PC PS5 Xbox Series X/S

Wild Hearts es un videojuego de acción, aventura y caza triple-A cargado de épica y ambientado en un mundo fantástico inspirado en el Japón feudal, en el que los jugadores podrán moverse en solitario o en grupos de combate para un total de tres usuarios. Desarrollado por Omega Force, el estudio japonés detrás de Dynasty Warriors, en colaboración con Electronic Arts, garantiza una propuesta diferente a Monster Hunter en el que poder fabricar objetos que den una ventaja en la batalla.

Like a Dragon: Ishin! – 21 de Febrero – PC/PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X/S

Like a Dragon: Ishin! es a nivel de gameplay, al igual que Kenzan!, una aventura de acción similar a toda la serie protagonizada por Kazuma Kiryu. La principal diferencia se encuentra en que dejamos a un lado Kamurocho, la ambientación moderna y las mafias niponas, y lo sustituye por una historia de venganza que transcurre en Kioto durante la década de 1860, en pleno Bakumatsu –fase tardía del periodo Edo–. Eso son 200 años después de lo narrado en Kenzan! y, por tanto, hablamos de un juego independiente, tanto de los Yakuza principales como de otros spin-off.

Atomic Heart – 21 de Febrero – PC/PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X/S

Te damos la bienvenida a un mundo utópico, maravilloso y perfecto, en el que los humanos viven en armonía con leales y complacientes robots.

Bueno, al menos, hasta ahora. Apenas quedan unos días para el lanzamiento del más moderno sistema de control de robots y solo un trágico accidente o una conspiración mundial podrían impedirlo…

Emplea las habilidades de combate que te otorgan tu guante eléctrico experimental y tu arsenal de armas de filo y de fuego avanzadas para luchar a vida o muerte en encuentros explosivos y frenéticos. Adapta tu estilo de combate a cada rival, combina habilidades y recursos, aprovecha el entorno y mejora el equipamiento para superar retos y luchar por el bien.

Sons of the Forest – 23 de Febrero – PC (Acceso Anticipado)

Sons of the Forest nos propondrá sobrevivir en una aterradora isla con hasta siete jugadores más, mientras nos enfrentamos a todo tipo de monstruos y caníbales dispuestos a acabar con nosotros a la mínima oportunidad que tengan y cuya IA ha sido notablemente mejorada. Esta vez el mapa será cuatro veces más grande que en la primera entrega e irá cambiando de estación a medida que progresemos en la historia.