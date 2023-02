Alberto en el laberinto

El Frente de Todos intentará este año revalidar su lugar en el poder Ejecutivo. En la antesala de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y las generales; tendrá una serie de escalas en las urnas provinciales. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández está en un laberinto y esto se debe a la falta de peso en su imagen.

En este sentido, el columnista Eduardo Sartelli afirmó que cuánto más candidatos existan, hay menos claridad sobre la conducción. «Cuando Cristina Kirchner dijo en 2011 que sería candidata, a nadie se le ocurrió disputar la interna», afirmó. No obstante, esta situación es atravesada en la oposición y el oficialismo.

A pesar de esto, Sartelli consideró, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que el mandatario podría salir exitoso. Si bien sus chances se angostan a medida que pasa el tiempo, Fernández desnuda «la inmensa inutilidad de la clase política (de ambos lados)», porque no son mejores que su persona. De este modo, el laberinto es de todos los dirigentes y no sólo del Jefe de Estado, aunque Javier Milei parece más cerca de su salida porque es el único que te dice a dónde quiere ir, qué quiere hacer y para dónde nos quiere llevar. Lo que no significa, según su mirada, que sea una idea disparatada.