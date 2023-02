Si bien el Gobierno de la provincia de Buenos Aires dio marcha atrás, el Consejo General de Cultura y Educación (CGE) del distrito- con mayoría oficialista- iba a tratar la resolución que le permitía a los estudiantes avanzar de año a pesar de tener materias adeudadas, incluso de los primeros tres años del nivel medio.

“Se anunció algo que no va a ocurrir este año. Vamos a modificar algunas cuestiones, pero no esas cosas. Eso nos va a llevar más tiempo y vamos a trabajar en consenso con los directivos de las escuelas. Ningún pibe va a salir de la secundaria sin aprender todas las materias, pensamos una asistencia más rigurosa”, aseveró el director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, en comunicación con AM750, luego de la polémica.

Sin embargo, la vocera de Padres Organizados de la Provincia de Buenos Aires, Nuria Fortunato, aseguró, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que la implementación o no de la repitencia no ofrece calidad educativa, pese a celebrar iniciativas que mantengan a los alumnos en las instituciones. «Nosotros queremos chicos educados, no aprobados», afirmó al reconocer el nivel de deserción escolar; ya que de 100 estudiantes del secundario, sólo terminan 16.

«Necesitamos que estén preparados para el mundo que viene, y que el Gobierno esté a la altura de poder evaluar e implementar planes con continuidad en el tiempo y dejar de lado las miseria de la política, y entender que la educación es un derecho y una necesidad para que el país salga adelante», expuso la referente, quien apoyó una mesa entre todas las partes que integran la educación.