Los 5 directores nominados a un premio Oscar

El 12 de Marzo se conoceran los ganadores en la entrega de los Premios Oscar a las mejores películas del 2022. Entre los nominados hay cinco directores, algunos muy conocidos y otros que querras descubrir.

La categoría de «Mejor Director» congrega cinco directores. Por un lado Steven Spielberg y su última producción Los Fabelmans. Otro que siempre cosecha premios es Martin McDonagh con Los espiritus de la Isla. Lo mismo pasa con Todd Field y su trabajo en Tár. El director de cine sueco viene ganando incontables premios en Cannes, Ruben Östlund y su film El Triangulo de la Tristeza. Finalmente, la gran sorpresa del año Daniel Kwan y Daniel Scheinert con Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo.

Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin o Los espiritus de la isla

Director ingles de padres irlandés. Se dedico gran parte de sus inicios a hacer obras de teatro y fue recién en el 2005 cuando realizo su primer cortometraje Six Shooter que gano un Oscar en esa categoría. Despues estreno Escondidos en Brujas que tuvo nominación como mejor guion, Siete Psicopatadas y Tres anuncios por un crimen, esta ultima también recibió nominaciones como mejor película y guion.. La película gano dos premios oscars por la actriz Frances McDormand y el actor Sam Rockwell.

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Conocidos como los Daniels son dos directores nacidos en Boston. Hicieron varios videoclips musicales, incluso fundaron una productora para ello. El mas conocido es Turn Down for What de DJ Snake.

Su primera película es la cinta surrealista Swiss Army Man. Con Daniel Radcliffe y Paul Dano. Ganadores como mejores directores en el Festival de Sundance.

Tras una larga temporada aislado en una isla desierta, Hank encuentra compañía en el flatulento cadáver de un joven que el agua ha traído hasta la orilla. Poco a poco, el náufrago y el cadáver desarrollan una hermosa amistad.

Steven Spielberg – The Fabelmans

Spielberg tiene mas de 300 nominaciones a premios en su carrea. Estuvo nominado 7 veces como mejor director pero gano 2 con Recantando al Soldado Ryan y La lista de Schindler. Más allá de su labor de director ha sido productor de clásicos como Poltergeist, Hombres de Negro, la saga Transformers y fundo Dreamworks que produjo Gladiador, El Naufrago, Shrek, Kung Fu Panda; etc.

Su anterior pelicula fue la remake del musical West Side Story, es Ready Player One.

Todd Field – Tár con Cate Blanchett

En sus primeros años se dedico a la actuación en realidad con papeles secundarios como en Ojos bien cerrados, Twister y Dias de Radio de Woody Allen. Su primera película como director fue en el 2001 con En la habitación conTom Wilkinson y Sissy Spacek, tuvo 5 nominaciones a los Oscar entre las que se encontraban mejor película y mejor guion.Su ultima película fue Secretos Intimos o Little Children. Obtuvo también nominación al Oscar como mejor guion.

Ruben Östlund – Triangle of Sadness el Triangulo de la Tristeza.

Director de cine sueco. Que arranco realizando varios cortometrajes exitoso en festivales independientes., Su primer gran éxito fue Fuerza Mayor o Force Mayour en el 2014 que obtuvo el premio del jurado en la sección Un certain Regard del Festival de Cannes.

En el 2017 realizo The Square con la cual gano La palma de Oro en Cannes y fue nominada como mejor película extranjera. Tanto esa como su ultima película El triangulo de la tristeza son satiras a la clase alta, a la cultura y sus costumbres. Con humor negro que puede o no gustar o incomodar.