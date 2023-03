El carnaval de la provincia de Buenos Aires

De Mataderos a 25 de Mayo, de murgas a comparsas, hablamos con Sergio «Pasta» Dioguardi, Director de Turismo y Promoción Cultural donde el carnaval se vive todo el año.

En la localidad de 25 de Mayo, ubicada a 220 km de Mataderos, funciona el único corsódromo de la provincia de Buenos Aires, desde hace 20 años. Allí, precisamente, el Director de Turismo y Promoción Cultural es Sergio “Pasta” Dioguardi: un actor y comediante, con los colores de Chicago en su corazón y con la tarea principal de mantener viva la llama del carnaval en la Provincia.

Pasta Dioguardi salta a la fama con Los Simuladores (como Martin Vanegas), aquella serie exitosa, donde encarna el papel de líder de una brigada alternativa, junto a Martín Seefeld y compañía. Años más tarde, el reconocido actor, sigue apostando por la cultura, pero desde otro lugar muy particular, donde el carnaval se vive los doce meses: 25 de Mayo.

Tareas como director de Turismo y Promoción Cultural

“La primera fue poner en el mapa turístico de Buenos Aires a 25 de Mayo: visibilizar todos los espectáculos y las fiestas, ya que una de las cosas más importantes de atracción hacia el turista fue a través de los eventos culturales, ya sea el carnaval, el Festimayo, la Fiesta del Inmigrante y la Argentinidad (fiestas que mueven más de 10.000 personas por noche). Después de la pandemia, a raíz de que la gente se empezó a volcar a lugares no tan masivos y a realizar turismo de cercanía, la tarea fue potenciar todas esas riquezas que tiene 25 de Mayo, a lo largo de sus 180 km de partido, para que el turista disfrute de este lugar, de sus lagunas, del río Salado… y de todos los atractivos que tiene la ciudad”.

El carnaval en 25 de Mayo

“Se vive todo el año, por distintas razones. La primera, por su tradición. Es un carnaval que viene desde 1780 y donde hace 20 años se hizo un Corsódromo fijo. Es el único de Buenos Aires. Por eso, es el carnaval de la provincia: con un corsódromo de 400 m de largo, donde cada noche desfilan 3 comparsas, más de 100 pasistas, 2 batucadas, 2 carrozas y más de 500 artistas en escena. Entonces, desde que termina el carnaval ya se empieza a pensar en el próximo. Hay muchísimas familias que viven de esto directamente; e indirectamente, casi toda la economía local. Además, cada chico y chica que nace ya lleva en la sangre participar en las comparsas, ya sea en las infantiles, juveniles o mayores. Es parte del folclore y de la cultura veinticinqueña el carnaval. Es el espectáculo identitario que tenemos”.

Mataderos, Chicago y los recuerdos del barrio

“Cuando decidí venir a estudiar teatro (vivía en Unquillo, Córdoba), el primer trabajo que conseguí, y donde estuve varios años, fue en una curtiembre en Cañada de Gómez y Directorio, en Mataderos. Todas las mañanas, durante muchos años, me levantaba en la pensión de Constitución, me tomaba el 126 y me iba hasta Directorio y Tellier. Recuerdo aquellos años donde recién se había hecho el anfiteatro, en la plaza; llegar a las 6 de la mañana, todas las carnicerías abiertas y comprarme algo para almorzar en la curtiembre… Todos esos años me permitieron terminar la carrera en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Y así las vueltas de la vida, uno de los mejores presidentes que ha tenido Chicago (Tito Guerra) es como mi papá y yo soy parte de su familia. Si bien soy de Estudiantes, mi corazón siempre estuvo con Chicago. Lo seguía mucho. Sobre todo, el año en que ascendió: que ganamos en Córdoba con 10 jugadores, con el gol del Topo Gómez. Ese día, en el Chateau, casi dejo al Pincha y me hago definitivamente del Torito. La banda que llevamos a Córdoba fue una locura y el partido que ganamos fue genial. Martín Seefeld, otro hermano del alma y compañero de Los simuladores, es padrino de un comedor en Ciudad Oculta. Y he ido a hacer funciones para el comedor. Así que mirá todo lo que me une a Mataderos. Es un lugar que lo tengo marcado a fuego, en mi historia y en mi vida”.

Lo que iguala a todos los carnavales

“Creo que la alegría, la comunión y la igualdad es lo que iguala a todos los carnavales del país y del mundo, porque en el carnaval todos los estratos sociales se transforman en uno solo y, como dice Serrat, en fiesta. Después del carnaval, vuelve el rico a su riqueza, el pobre a su pobreza. Pero el carnaval es un momento donde somos todos iguales. Creo que es una de las fiestas más lindas que tiene la cultura”.

La participación del Estado en estas celebraciones

“El Estado tiene que defender todas estas celebraciones. Primero, porque es parte de nuestra cultura. Y la cultura es lo más importante que tiene un pueblo. El Estado que no invierta en cultura, que no la defienda, condena al fracaso a su pueblo y a su país. El Estado tiene que entender que la cultura es una inversión y nunca un gasto. Hernán Ralinqueo, intendente de 25 de Mayo, junto con el secretario de Cultura, José Luis Canullán, tiene como primera decisión el costo de las entradas, para que cualquier persona, más allá de su condición económica, pueda entrar a ver su espectáculo. El espectáculo de su pueblo: donde baila su hija, su hermana o su mamá”.

La actuación y la comedia en el carnaval

“El carnaval es un arte muy completo. Los pasistas en una comparsa actúan, bailan, llevan el ritmo, manejan una multitud, administran la energía y hacen participar a la gente. Ahí es donde se produce la celebración. Es un gran espectáculo teatral y de comicidad, porque todo el tiempo tiene un color de comedia el carnaval. En definitiva, lo que se busca es la alegría, la diversión y, por un rato, olvidarte de todas las penas, poder abrazarte con tu vecino, con tu amigo y compartir”.

Y para concluir, Pasta Dioguardi menciona la riqueza más grande que encuentra aquí: “Soy un convencido de que el arte cura; que es alegría y te puede salvar. Y el carnaval tiene todo eso”.